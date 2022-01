El ADN miente

Como evidencia para asegurar la identidad física y jurídica de una persona se ha dicho más de una vez que el ADN nunca miente. ¿Será? Se trata de un caso que por sus implicaciones ha sido refrescado en algunos medios recientemente. Una joven mujer norteamericana, Lydia Fairchild, casada, madre de dos pequeños y en espera de su tercero, acudió a las autoridades para ser apoyada en los trámites de separación de su esposo. Le fueron solicitadas las debidas pruebas de maternidad de sus menores mediante análisis de su ADN. El resultado mostró que no había coincidencia genética de ella con los niños por lo que de inmediato fue citada y se le señaló que ella no era la madre de los menores, pero para disipar toda duda se le hicieron verificaciones de laboratorio las cuales resultaron igual que antes: Lydia no era la madre biológica y tenía que responder judicialmente por haber mentido e intentado engañar al Estado. Ella recabó testimonios supuestamente incuestionables, nada menos que la declaración de su marido que presenció los nacimientos en el hospital, también mostró fotos de los menores con ella a diferentes edades y los documentos de los nacimientos, pero nada valió: Se le dijo textualmente “el ADN es 100% infalible y no miente". Y fue llevada a juicio; caso perdido. Ciertamente extrañaba que su ya ex pareja sostuviera que Lydia era la madre biológica y social de los pequeños a pesar de que él bien sabía que de darle a ella la razón él tendría que aportar para la manutención del recién desecho hogar. Pero la autoridad no creyó en él tampoco, pues todo el peso de la infalible precisión tecnológica estaba en contra de sus declaraciones respecto a Lydia aunque su ADN confirmaba que él sí era el padre biológico. En resumen: ¡Un verdadero relajo! Resultó que apenas comenzado el juicio, Lydia parió a su supuesto tercer bebé, pero las pruebas de ADN en este bebé no hicieron más que señalar que él tampoco era hijo de Lydia: ¡Nomás imaginarse la escena de locura entre los laboratorios, los abogados, el juez, los médicos, el hospital, Lydia y el padre de sus hijos! Pero la ley es la ley y el juicio continuó. Por fortuna un abogado participante en el caso al hacer algunas investigaciones se encontró con un artículo médico en la revista The New England Journal of Medicine que informaba el caso de una mujer candidata a trasplante de riñón y que cuando se estudió el ADN de sus familiares, posibles donadores del órgano, se encontró que ninguno de sus tres hijos coincidía genéticamente con ella y tras profundizar los médicos en el caso encontraron que la paciente tenía dos diferentes ADN en su organismo según el sitio del cuerpo del que se recogieron las muestras: Una perfecta rareza genética hoy conocida como “quimerismotetragamético”. El esmerado abogado empujó a que se tomara en consideración ese precedente para el caso de Lydia y logró que se le estudiara el ADN de cinco diferentes sitios del cuerpo encontrándose que el ADN de las células del útero (matriz) era diferente del ADN de los otros cuatro sitios, pero coincidente con el de sus tres hijos. Se confirmó así que Lydia tenía dos ADN distintos y que sus hijos sí eran sus hijos, concebidos, gestados y paridos desde su propio cuerpo. ¿Mintió el ADN? No. No mintió el ADN, sólo hizo una divertida finta a los médicos y a los abogados, por cierto nada divertida para la pobre madre que fue siempre la única convencida de que el ADN primero le mintió y que después corrigió a su favor. Y, también, pobre juez. La ciencia no se equivoca simplemente porque ella es la realidad, aunque lo suyo es con gran frecuencia esconderse y hacernos la finta. Pero los científicos sí que se equivocan.“Errare humanum est”.

Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.

jesus.canale@gmail.com