Educación: Recursos cuantiosos y resultados mediocres

Ayer inició el ciclo escolar 2019-2020. En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que:

25 millones 417 mil 980 estudiantes de educación básica son atendidos por un millón 219 mil 517 maestros.

284 mil 946 alumnos ingresan a educación inicial, 4 millones 773 mil 360 a preescolar, 13 millones 920 mil 602 a primaria y 6 millones 439 mil 072 a secundaria.

El ciclo escolar se desarrolla en 232 mil 876 escuelas; de estas, 198 mil 348 son públicas y 34 mil 528 privadas. De las públicas, 107 mil 378 son de organización completa y 125 mil 498 son multigrado; 25 mil 639 son de tiempo completo.

Hay, además, 32 mil 063 escuelas Conafe (Consejo Nacional de Fomento Educativo).

En lo que a los libros de texto gratuitos se refiere, se han distribuido 176 millones: 15 millones de preescolar, 105 millones de primaria, 35 millones de secundaria, 10 millones de telesecundaria, dos millones de telebachillerato, un millón 200 mil de educación indígena, siete millones en inglés y 83 mil en braille y macrotipo.

Las cifras son impresionantes. El número de estudiantes de educación básica supera a la población total de 180 de los 235 países que la División de Población de Naciones Unidas incluye en sus estudios.

La cantidad de libros que se producen también es extraordinaria. En promedio, a cada estudiante de preescolar se le entregan tres libros, el de primaria recibe 7.5, al de secundaria le tocan siete.

Este año la SEP cuenta con un presupuesto de 308 000 434 721 de pesos, que es 5.5% superior al del año pasado. Esto significa que el gasto por cada estudiante de educación básica asciende a 12 mil 117 pesos anuales. 27 países gastan más que esta cantidad, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano 2018 de Naciones Unidas, que incluye a 191 países.

En 2018 el gasto público en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto del País fue del 5.24%. 55 países invierten más que esto, de acuerdo al citado Índice de Desarrollo Humano.

Ahora bien, pese a lo que México gasta y ha gastado en la educación de sus niños y jóvenes, la preparación de la mayoría de ellos es sumamente deficiente, tal como lo indican diversos estudios nacionales e internacionales.

El informe que realiza cada tres años el Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), evidencia las carencias de conocimientos de jóvenes mexicanos de 15 años.

La evaluación más reciente se realizó en 2018 y sus resultados se darán a conocer en noviembre de este año, pero los datos de la evaluación de 2015 realizada en 72 países mostraron que “El desempeño de México se encuentra por debajo del promedio OCDE en ciencias (416 puntos para México vs. 493 promedio OCDE), lectura (423 México vs. 493 OCDE) y matemáticas (408 México vs. 490 OCDE). En estas tres áreas, menos del 1% de los estudiantes en México logran alcanzar niveles de competencia de excelencia (nivel 5 y 6)”. En suma: Resultados mediocres.

Con el inicio del ciclo escolar, ayer también dio comienzo el proyecto educativo lopezobradorista llamado Nueva Escuela Mexicana. Para saber si éste representa un paso hacia adelante, deberemos esperar a que en noviembre de 2022 la OCDE difunda los resultados de la evaluación que realizará en 2021.