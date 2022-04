Durazo y Adán: Ese gen priista

Adán Augusto López es un tabasqueño que en estos momentos trabaja como secretario de Gobernación. Vino a Sonora, invitado por Alfonso Durazo, a un mitin (el sábado anterior) para su megamarcha en apoyo a la consulta de la revocación de mandato. De acuerdo a lo que declaró, micrófono en mano, tuvo una plática con Andrés Manuel López Obrador y, en caso de que le queramos creer porque ahí mismo habla de su facilidad para mentir, habría sido así:

-SG: Jefe, vamos a Sonora (un raro uso del plural).

-AMLO: ¿Y a qué vas?

-SG: Nos invitó el Gobernador y los compañeros (no especifica qué “compañeros”) a hablar de la Reforma Eléctrica, pero la verdad es que no voy a hablar de la Reforma Eléctrica, vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor Presidente de la historia moderna de México.

-AMLO: Hay que tener cuidado, no vaya a ser que te corran los del INE.

-SG: Mire, no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con Durazo en la esquina de la calle Pino Suárez y Niños Héroes a decir que es un honor que me corran por apoyar a Obrador.

Así se manejan las cosas en México. Alfonso Durazo se desentiende de los problemas serios de Sonora (crimen sin control, salud sin rumbo, ambiente laboral raro, yaquis impunes y agresivos en la carretera) para organizar una concentración con el objeto de mostrar el “enorme músculo” morenista en Sonora. Al más puro estilo priista setentero-ochentero llevaron acarreados (a ver si informan quién pagó). Así, el Presidente sabrá que todo está bien aceitado para cumplir con la tarifa de votos que seguramente les exigió.

Preguntas para Alfonso Durazo: ¿Eso es gobernar con seriedad?, ¿para eso son los recursos estatales?, ¿no se supone que el presupuesto es exiguo y hacen malabares para “acompletarse”? Mmmh, ¿andan mal las cosas con el Presidente y necesita demostrarle sumisión, digo, lealtad?

El secretario de Gobernación ya no tiene pudor, ni tacto político. Acepta el engaño: “Diremos que nos invitó a hablar de la Reforma Eléctrica, pero en realidad vamos a una marcha bien fregona”.

En esa conversación podemos deducir que Durazo no conoce todavía las ciudades sonorenses. ¿Pararse en la esquina de Pino Suárez y Niños Héroes a gritar “es un honor estar con el señor? Mmmh, si conocieran la ciudad habrían escogido “el Flash” o el Colosio y Soli o la Plaza Zaragoza. No tienen remedio.

Todo este penoso incidente del acarreo y la presencia de “grandes figuras del obradorato” debe llevarnos a reflexionar sobre la prisa que traen para que todos vayamos a “votar” en la farsa revocatoria. Me confirma mi postura de #UrnasVacías. El secretario de Gobernación también dejó patente la “estrategia” de acabar con el INE.

Cada persona que asista estará contribuyendo a que lleguen a la meta del 40% del padrón y ahí sí podrán hacer lo que quieran. ¿Creen realmente que les pueden ganar? Si para una “marcha” gastaron miles de pesos en acarreo, imaginen lo que van a hacer el día de la “consulta”.Queda claro que no les importa lo que pensemos los ciudadanos. El gen priista del pasado les gana, les domina.

Hace unos días reflexionaba la aparente incongruencia del Legislativo al empujar la consulta en todo el País y, en el mismo paquete, bajarle el presupuesto el INE. ¿Es para decir que el INE no sabe hacer las cosas? Mmmmh, no creo que sea algo tan simple porque eso ya lo están haciendo. Sabían perfectamente que, con menos presupuesto, habría muchas menos casillas y, por lo tanto, les facilitaría el escenario para acarrear gente y reeditar los “ratones locos”, “carruseles” y demás tretas que inventaron aquellos priistas, de los cuales ellos mismos (Durazo, Bartlett, AMLO, Adán Augusto y compañía) eran parte.

Y no, en lo personal no estoy en contra de las consultas serias para medir y exigir a los gobernantes. Estoy en contra de ESTA “consulta” en particular. Por tramposa y manipulada. #UrnasVacías

COLOFÓN

Dijo ayer AMLO: “En el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines”. Como siempre, el señor tiene otros datos o es demasiado cínico… o las dos cosas. ¿O no, Alfonso Durazo?