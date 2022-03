Durazo: En todo, menos en misa

Sí, está fuerte y es muy preocupante para la humanidad lo que sucede en Ucrania. Quizá debería ponerme a analizar, pero considero que es mejor dejar que los expertos internacionalistas (Claudia Pavlovich, por ejemplo) nos lo expliquen.

Acá en nuestra Patria todo va muy “requetebién”. Sumidos en esta inmensa felicidad que nos comparte un Presidente que anda vuelto loco para que sus seguidores vayan a las urnas y digan que es el personaje más querido que jamás haya existido sobre la faz de la Tierra.

En Michoacán surge un video espeluznante en el que fusilan (lit, palabra millenial) a 17 personas, mientras López Obrador andaba de gira por Sinaloa, Nayarit (faltaba más) y Colima. No se preocupen, no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero el Presidente ya había dicho el jueves que “no puede más” y háganle como quieran. ¿La masacre? Mmmh, dice el señor de la mañanera que no hay pruebas. OMG.

Volteamos a Sonora y el gozo se intensifica. Después del lamentable e internacional suceso de Caborca, las ejecuciones siguieron por todo el Estado. Pero, como dijera la ochentera Alaska, ¿a quién le importa? Hay cosas más importantes que atender, por ejemplo una reunión de gobernadores morenos para darle su apoyo a #ClaudiaSheinbaum24. Perdón, ya estoy malinterpretando todo (maldita sea), se reunieron para instalar la #MesaPacífico (jajajajajajaja, una mesita más. No hay rumbo, pero mesas qué tal), con la presencia de Adán Augusto, el mero mero de Gobernación. Por si no lo sabían, la CDMX tiene mucho que ver con el Pacífico, así que no cuestionen la presencia de doña Claudia. ¿De dónde creen que son los mariscos que se comen en la capital del País? ¡Del mar del Pacífico! Aaaah, ¿verdad?

Dicen que la cabeza de este movimiento para el Noroeste es Alfonso Durazo y eligió #LaPaz (uy, qué bonito y simbólico detalle) para que los gobernadores se reunieran a hacer nada y, de paso, aprovechar para cerrar filas con la Sheinbaum, alias la favorita del profesor. No vayan a creer que se lo ordenaron desde Palacio Nacional, no sean malpensados.

Claro que el Gobernador no se desentendió de los serios problemas de Sonora (seguridad, salud, educación y los que se acumulen esta semana). Por supuesto que no. No salgan con que está “en todo, menos en Misa”. Llegó puntual a la celebración del Día de la Bandera e instaló el Sistema Estatal de Atención a Víctimas: “Donde en un esfuerzo integral se atenderá, escuchará y responderá de manera puntual a aquellas personas que sufran estragos en cualquier tipo de delito”. Ya lo sé, yo tampoco entendí absolutamente nada, pero se escucha bien bonito ese mensaje que colgó en Twitter (el estilo moderno de gobernar). Ah, y todavía insiste con el tema de mover las vías en Nogales, a sabiendas de que mienten porque del otro lado ya les dijeron que nomás no le entran. Demagogia mata incompetencia. No opinaré de la nueva aparición de su hijo en medios, pero se ve mal.

Es maravilloso saber que vamos tan bien, ¿a poco no? De repente dan ganas de emular al Peje y decir “ya no puedo más”, entonces analizamos la intensidad del trabajo de nuestros “líderes” (algún adjetivo les tenemos que poner) y llega la calma, el optimismo… las ganas de seguir adelante. Y no, no amanecí sarcástico, les juro que no (emoji de carita con un ojo cerrado del whats app).

The new rats

Si volteamos a la “oposición” la cosa se pone “heavy”. El dirigente panista Gildardo Real estuvo tres años como coordinador de su bancada en el Congreso y jamás se dio cuenta de malos manejos en la cuenta pública, aprobó todos los presupuestos. Pero, hace como dos semanitas, tuvo un súbito golpe de realidad. Parece que lo estuvieron engañando y los que se acaban de ir son las peores ratas de la historia. Nadie le dio “línea”, ¿cómo creen? Puede parecer incongruente, pero él jura que es muuuuy auténtico. Por lo que he escuchado, con Claudia Pavlovich hubo algunos corruptos que se aprovecharon del poder (como cada sexenio) y deberían pagar con la cárcel si se les comprueba. Pero que el vocero elegido por el “nuevo poder” sea Gildardo me parece una ofensa a nuestro intelecto. Pésima selección de mensajero. Fue diputado en la segunda parte de esa administración y jamás “chistó” (es más, se les alió en el proceso electoral). Recordando una frase de las abuelas: “No te queda, mijito”.