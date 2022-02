Dislates de AMLO y Durazo

La mañanera del pasado viernes en Hermosillo será recordada por mucho tiempo en México. Fue el día que Andrés Manuel López Obrador mostró su cara más oscura, enseñó que sabe odiar y en su desesperación por “proteger” a su hijo José Ramón, exhibido por vivir lujosamente en Houston (gracias a una señora que tiene dinero, dijo) y mostrando un conflicto de intereses con Pemex, decidió golpear de manera infame al mensajero. Exhibió lo que supuestamente percibe por su trabajo el periodista Carlos Loret de Mola. Eso es un golpe seco, una amenaza fuerte a la libertad de expresión. ¿Todos los que no estemos alineados recibiremos ese trato del Presidente? Lamentable.

Pero no fue lo único. Aquí va una breve reseña.

1.- La revelación: Al principio amagó con lo de Loret, pero pensé que no lo haría: “La gente ayuda y ya me llegó información de cuánto gana Loret y eso es muy importante”. Después aprovechó un pretexto para presentar una lamentable tabla. En su afán hacernos creer que la envió alguien del pueblo, le pusieron faltas de ortografía: “Washinton” y “Radiopolis” en el lado de Loret. Pero resulta que agregaron el supuesto sueldo presidencial y ahí escribieron “residente” y “Andres”. Obviamente todo eso fue hecho “in house”, nada de que alguien se lo encontró tirado en la calle. Además de violar la Ley, exponiendo a un ciudadano mexicano honesto, lo hace de manera burda, sin cuidar las formas. Eso no es digno de alguien que porta la Banda Presidencial.

2.- Televisa: En la lista de sueldos de Loret viene que Televisa le pagó 11.8 millones en 2021. “Y en Televisa me lo tendrán que aclarar porque se supone que ya no está en Televisa”, dijo en plan de dictador de pueblo bananero. Esa frase sugiere que él pidió la cabeza de Loret y se enoja porque no le cumplieron (ya Loret explicó que esa empresa no le paga desde 2019). O quizá cree que las empresas privadas le deben pedir permiso para contratar gente y establecer salarios. Ambos escenarios son delirantes.

3.- Representante: Habló de Alfonso Durazo y dijo: "Nos sentimos bien representados y protegidos… Alfonso significa aligerarnos la carga, la responsabilidad”. ¿Perdón, señor Presidente? Parece que nadie le ha platicado que México es una república representativa, democrática, compuesta por estados libres y soberanos (Artículo 40 de la Constitución). Por lo tanto, los gobernadores no lo representan a usted, sino que fueron electos para gobernar sus territorios y buscar los recursos justos desde la Federación. Quienes lo representan son los delegados de las secretarías y personajes que envíe de vez en cuando.

4.- El nervioso: Mal, bastante mal se vio el gobernador Alfonso Durazo. Resulta que dijeron que Sonora es séptimo lugar nacional en homicidios dolosos, que estamos por encima de la media nacional y como que eso lo puso nervioso. Tanto que se vio petrificado. Vean nada más, intentó defenderse así: “Tenemos un déficit ahí muy, muy importante. Sonora es un Estado de casi 180 mil km2. Si nos fuéramos en un promedio, le tocaría a cada policía cuidar, eh, más de, eeeh, casi. Bueno, ayúdenme a sacar ahí la cuenta de cuánto le toca a cada uno de los policías si promediamos su responsabilidad en el Estado, son 180 mil km2”. Mmmh, ok, le ayudaremos. Pongan atención: Si Sonora tiene 180 mil km2 de extensión territorial y sólo cuenta con 866 policías, entonces a cada policía le tocaría cuidar 207 km2. Hice una división simple en la calculadora que trae el celular. Ya está. Ahora le pregunto al hoy Gobernador: ¿En serio fue usted secretario de Seguridad? ¿Qué tiene que ver la extensión territorial con el número de policías? Hasta yo, que jamás he trabajado en una corporación policiaca, sé que el cálculo se hace en base al número de habitantes (los policías cuidan personas, no territorios o propiedades) y el ideal internacional es de 2.8 policías por cada mil. En ese caso, señor Gobernador, si Sonora tiene tres millones de habitantes, necesitaría 8 mil 400 agentes policiacos, por lo que el déficit es de 7 mil 534. ¡De nada! Aunque no se acordó de los AMIC, policías municipales, Guardia Nacional.

Y no comentaré lo de la carta de los gobernadores de Morena en apoyo a AMLO porque diría que la crisis la ven muy en serio, están desesperados y no saben cómo contener las consecuencias de los dislates presidenciales. Quién lo iba a imaginar.