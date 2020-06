Diez mandamientos, un pacto y un toque

La manera tan diferente en que los tres niveles de Gobierno ven los problemas (hoy es el coronavirus) es bastante gráfico en Sonora. Conforme la lupa se acerca al objetivo el golpe de realidad es mayor y la necesidad de medidas más fuertes son intensas. Vean lo que hicieron a nivel federal, estatal y municipal el pasado fin de semana…

A.- Federal: El problema no existe y se resuelve con sus clásicos 10 Mandamientos. El señor Presidente sigue en su mundo alterno. Pareciera que el virus y su voracidad son una utopía, estadísticas, no miles de familias envueltas en el dolor de la pérdida y la incertidumbre de la enfermedad. A diario manipula los datos, autoridades bajo su mandato dicen que estamos en el peor momento, pero los ignora y decide volver a salir de gira. ¿Qué hacer cuando el “líder” no entiende razones? “Si sus giras y dar banderazos son esenciales, entonces mi subsistencia lo es en mayor medida, así que vamos a la calle”, puede pensar cualquier mexicano. Instalado en su papel de Mesías nos volvió a dejar otros 10 Mandamientos, ahora para vencer al coronavirus. Aquí van: 1. Te informarás, tendrás criterio y amarás al Peje sobre todas las cosas (si no estás con él, estarás contra él); 2. Serás optimista; 3.- Renunciarás al egoísmo; 4. Serás bueno y te llegará la felicidad; 5. No codiciarás gorduras ajenas (bajarás de peso), vivirás en calma y sin angustias; 6. Gozarás del sol, el cielo, el aire puro, la fauna y hasta la flora; 7. No desearás las comidas lujosas. Comerás frijol, maíz, frutas, atún y las proteínas cosechadas en tu patio (si tienes); 8. Caminarás y meditarás, para que nunca des falso testimonio ni mientas; 9. Dejarás de ser racista y no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Escucharás al panameño Rubén Blades, del cual rezarás: “A pesar de los problemas, familia es familia y cariño es cariño”; 10. Creas o no en Dios, trabajarás y amarás a tu prójimo, la naturaleza y la Patria.

Y ya, con eso el coronavirus se irá de nuestras vidas. El colmo del simplismo, de la falta de ideas y, lo que es peor, intentos de ocultar la realidad. Me preguntaba un amigo: ¿Elegimos a un Presidente o un predicador?

B.- Estatal: Un Pacto en Sonora para organizar el futuro sin olvidar el problema que sigue aquí. La gobernadora Claudia Pavlovich sostuvo una reunión virtual con más de 700 personas (número reportado por ellos mismos), entre las que estaban empresarios nacionales de alto nivel, los alcaldes de Sonora, legisladores locales, el gabinete estatal, ex gobernadores, los sectores productivos. Puso el problema sobre la mesa y buscó delinear lo que se hará para enfrentar una ineludible crisis económica. Excelente idea, hasta ahora bien implementada. Ojalá la tomen los demás gobernadores y el Presidente (cumplo el segundo nuevo mandamiento, seré optimista). Me gustó una frase de la Gobernadora: “No estoy de acuerdo con quienes dicen que el que se tenga que morir, que se muera, y el que se tenga que contagiar que se contagie. Todos somos corresponsables”. Así se debe enfrentar esta pandemia.

C.- Municipal: A cerrar la ciudad porque esto está fuera de control: La alcaldesa de Hermosillo, Célida López, salió del confinamiento para hacer una reunión de Cabildo en la que acordaron que, a partir de ayer lunes, se cerraba la ciudad de 6:00 de la noche a 6 de la mañana. Será necesario un salvoconducto para transitar en esos horarios, los siete días de la semana. Obviamente hubo críticas y protestas inmediatas hasta de gente que no vive en Hermosillo. Que si es inconstitucional, que si la libertad, hubo uno que hasta habló de secuestro. La realidad es que la gente perdió el miedo y el problema sigue creciendo en muertos e infectados. En lo personal creo que el Cabildo hizo lo correcto. Es más, se tardaron. Debemos apoyar, porque la vida debe estar por encima.

CAV DESCANSO:

Colofón

“Desfalcan morenistas Alcaldía de Navojoa”. Así de dura y tajante fue la cabeza de una nota en la portada (sí, la portada) dominical del periódico Reforma, en la que se relata en detalle lo que ha sucedido. Raro que algo tan local se ventile ahí. Un problema más para Rosario Quintero Borbón, que no ha tenido día de calma desde que rindió protesta. Ahora debe aclarar cada acusación.