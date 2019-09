Desinformación, oficio de moda

Detrás de las nuevas campañas mundiales que buscan redirigirnos a un destino está un naciente oficio: La desinformación. Se ha venido tejiendo toda una ingeniería para mandar a las calles y campos de todo el mundo una cantidad incalculable de mensajes acarreados por las recientes tecnologías de comunicación instantánea con el objetivo de influir para manipular las mentes y las conciencias de todo individuo y así sembrar en las masas una serie de criterios muy concretos. Lo inquietante del asunto es que el contenido de esos mensajes suele ser malintencionado ya sea porque es sabidamente incierto, fuera de contexto, abusivo o francamente falso. El experimento ha dado resultados impresionantes en la toma de decisiones de comunidades enteras, muy especialmente con tres sucesos ocurridos en 2016: El ascenso de Rodrigo Duterte al poder en Filipinas, el resultado de la votación sobre el Brexit en el Reino Unido y el resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Por detrás y por debajo de cada uno de estos resultados hubo las correspondientes campañas de utilización de la (des)información perfectamente orientada a los grupos y segmentos poblacionales previamente escogidos, a través de los medios anticipadamente seleccionados (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, etcétera) y con los mensajes cuyo contenido frecuentemente no era verdadero, o al menos no era totalmente cierto, pero sí con el tono conveniente a cada caso como, por ejemplo, mensajes altamente sensibles, otros con apariencia de contundencia, otros conectando unas premisas con conclusiones que no correspondían, pero generalmente de gran impacto visual y auditivo. Lo de menos era la veracidad de la mayoría de los contenidos, lo importante era sembrar una inquietud, desconfianza, temor, odio e incluso terror o pánico. Estos “experimentos” han demostrado que la conjunción de mensajes de mucho sabor con recursos tecnológicos muy eficientes y al alcance de las mayorías (por ejemplo, teléfonos celulares) surtieron gran impacto demostrando que estas estrategias pueden aplicarse con éxito tanto en países desarrollados como no desarrollados, en poblaciones bien escolarizadas como en comunidades de baja escolaridad, en comunidades económicamente prósperas como entre pobladores pobres. Las masas -ricos, menos ricos y pobres- se “informan” ahora a través de videos muy cortos, memes, y mini-mensajes y son precisamente las masas mismas los vectores para difundir esos contenidos.¿Acaso no está de alta moda la calificación de “fake news” incluso en la expresión del Presidente del país más poderoso del planeta? El asunto es que la búsqueda de información en los medios serios o formales, por así llamarles, va a la baja en tanto que los memes y demás, que no llevan la intención de informar la verdad sino de agitar los ánimos, van al alza. Entramos en una guerra global de desinformación a base de golpes bajos. Un resultado a mi favor en una consulta popular, un referéndum o una elección lo vale todo; en esos momentos el fin justifica todo. La desinformación actual fabrica enemigos, siembra odio, divide a los pueblos, mientras por otro lado puede lavar a los perversos y canonizar a los demonios. Ahora más que nunca hay que preguntarse qué hay detrás de cada mensaje, videito, tuit o meme; nadie está vacunado contra los efectos de una (des)información que nos llegue, y vaya que nos llega a cada uno según su género, edad, lugar de residencia, gustos, nivel educativo y socioeconómico, pues tales envíos están planeados para dar resultado y no nada más para entretener a la gente. Pensar que todos esos envíos los hacen tipos ociosos que pierden el tiempo en eso nos convierte en individuos perfectamente engañados (por decir lo menos).

Médico cardiólogo por la UNAM.

Maestría en Bioética.

jesus.canale@gmail.com