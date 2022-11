Desconcierto

Confieso que estoy desconcertado por la salida de Jesús Acuña Méndez de la Dirección del Isssteson.

Como usuario derechohabiente del Isssteson me he percatado de que la falta de medicamentos disminuyó drásticamente en este último año.

Como observador del acontecer público del Estado, me he dado cuenta también de los esfuerzos de transparencia y de combate de la corrupción que este funcionario emprendió dentro de este instituto. Esta transparencia está todavía consultable y disponible (hasta el 3 de noviembre) en la página datos.isssteson.gob.mx. Ahí se responde a las preguntas: ¿Quiénes pagan? ¿Quiénes no? ¿De dónde viene el dinero del Isssteson? ¿En qué se gasta? ¿Para qué alcanza?

Es también conocido que el problema del Isssteson ha sido el saqueo de que ha sido objeto en el pasado a través de las compras y el jineteo de cuotas.

Es también conveniente tener en mente que el Isssteson es el principal organismo descentralizado de la administración pública estatal y que como tal es un indicador de cómo se llevan los asuntos públicos en el Estado. Sus directores han sido también la muestra de la calidad moral de los funcionarios públicos estatales.

UN PROBLEMA CENTRAL DEL ISSSTESON

El principal problema del Isssteson es que tiene recursos propios. Estos recursos que lo sostienen y le dan viabilidad son las cuotas que pagan los trabajadores derechohabientes por medio de sus empleadores. El problema es que los empleadores tienen la tentación de escatimar o jinetear las cuotas que se pagan a esta institución por los servicios. Así las dependencias, organismos y ayuntamientos buscan financiarse postergando los pagos de cuotas o, si la oportunidad se presenta, pagar menos de lo que le corresponde. Esto se entiende en vista de la constante necesidad de fondos que tienen todos los ayuntamientos, organismos y el mismo Gobierno del Estado.

Así la página de datos muestra que, al mes de octubre de 2022, el adeudo de todos los ayuntamientos al Isssteson asciende a 394 millones de pesos; los organismos deben 345 millones y el mismo Gobierno del Estado debe 737 millones. De este modo el adeudo total de cuotas al Isssteson es de 1476.8 millones de pesos, de los cuales el 23% corresponde a los organismos, el 27% a los ayuntamientos y el 50% al Gobierno del Estado. Es la primera vez que se tiene conocimiento con tanta claridad de estos adeudos.

No está de más mencionar que la falta de pago de estas entidades la compensamos los derechohabientes cuando tenemos que comprar las medicinas que no nos surte el instituto, junto con muchas otras deficiencias en los servicios. La falta de pago la pagamos a fin de cuentas los derechohabientes con malos servicios que repercuten en mala salud y menor bienestar. Con esta falta al Estado de Derecho y de pago de las cuotas, una institución que debiera ser ejemplar, termina siendo un fracaso.

EL EQUIPO DE GOBIERNO

Como estudioso de la administración pública, he crecido con las ideas de la gobernanza y de la nueva gestión pública que impulsan la calidad y la eficiencia de los servicios de Gobierno. En la introducción del libro “Sonora 2021: Propuestas para su transformación”, se declara: “Estar en el sector público no es un negocio, es una responsabilidad de servicio. Y hay que prepararse para servir. Y hay que creer profundamente en eso, porque si no, se le abre el paso a la corrupción. Y la corrupción en los gobiernos estatales ha sido el cáncer que más ha afectado a los sonorenses” (página 15).

La salida del funcionario estatal que más abiertamente ha impulsado la transparencia, que ha combatido la corrupción y que ha dado resultados no parece abonar en la cuenta de un Sonora menos corrupto y con mejores servicios públicos.

Considero que, de acuerdo con la propuesta de campaña que contribuyó a ganar la elección, el proyecto de Gobierno no debe de ser el de un grupo económico o político; el proyecto debe de ser Sonora.