No hay nada bueno en el horizonte. La 4T se radicaliza cada vez más. El rompimiento con las clases medias es más que evidente. Hay una pauperización del Estado mexicano. La economía y la seguridad van de mal en peor y el Presidente ya no escucha más que cámaras de eco. En el gabinete avanzan las voces menos sensatas, como Rocío Nahle, y se van las moderadas como la de Tatiana Clouthier. La relación con EU va a ser un torbellino y el sexenio va a terminar mal. Palabras más, palabras menos, argumentos así son lo que dominan en muchas conversaciones, mesas de opinión, columnas de periódicos y programas de radio. Sólo se ven nubarrones y se espera una descomposición.

El sexenio lopezobadorista entra en su fase final. En diciembre próximo, AMLO cumple cuatro años en la Presidencia y la sucesión ya se adelantó. El pesimismo que se escucha entre las clases medias urbanas contrasta con lo que vemos en las encuestas y lo que se escucha de la gente en las calles. A pesar de la violencia, a pesar de que los servicios de salud siguen siendo deficientes, a pesar de que la corrupción inmobiliaria persiste en la Ciudad de México o a pesar de que el Presidente muestra un desdén por las clases medias, la popularidad de AMLO se mantiene y su teflón sigue reforzado. Ni las filtraciones de Guacamaya ni el libro del Rey del Cash ni la militarización del País parecen dañar sus números de popularidad. Tal vez por esto la narrativa no cambia.

López Obrador no se ha cansado de seguir dividiendo al País en dos grupos. Por un lado, los conservadores, las clases medias aspiracionistas, el prian, los fifís, los corruptos, en fin, cualquier opositor a su proyecto. Por el otro, el pueblo bueno, los patriotas, los conscientes, es decir, quienes apoyan la autodenominada Cuarta Transformación. Y en esa división sigue sin haber puntos medios. No hay lugar para el creciente número de desencantados. No hay espacio para la crítica. El Presidente se atrinchera y no se aburre de repetir el mismo mensaje desde el día uno. Como candidato en campaña constante, el Presidente se mantiene fiel a su propio guión. No cambia. No cede.

Sin embargo, si en la narrativa el Presidente no cede, en los hechos tendrá que hacerlo. La relación con EU es fundamental para el cierre del sexenio. El canciller Ebrard y su equipo han sorteado los torpedos que han sido lanzados desde las posturas más inflexibles de la 4T. El más reciente tiene que ver con la amenaza de llegar a un litigio comercial con EU y Canadá por el tema energético. La salida de Clouthier y de De la Mora y la llegada de Buenrostro y Encinas Nájera a la Secretaría de Economía parecen mandar la señal de que la postura mexicana se radicalizará, pero AMLO ya ha dicho que no se peleará con EU. La cooperación con Biden es fundamental y perder el litigio involucraría pérdidas millonarias para México. Cuando al Gobierno le falta dinero para sus megaproyectos, medicinas, educación, etcétera, no se puede dar el lujo de abrirse otro boquete en el año cinco y en pleno ciclo electoral.

Muchas voces han criticado la llegada de Encinas Nájera a la Subsecretaría. Destacan el que no tenga la experiencia comercial. Y tienen razón, el nuevo subsecretario no tiene experiencia comercial, pero sí tiene muy buena experiencia negociando en materia laboral y sindical bajo el capítulo 31 del T-MEC. En esos asuntos, y desde la Secretaría del Trabajo, Encinas Nájera tuvo buenos resultados. Es moderado y conciliador y tiene una carrera propia. Esperemos que haga buen equipo con la SRE y que juntos saquen a México del problema en el que lo metieron las voces que, como por citar a Clouthier, le llevan información equivocada al Presidente.

El panel energético está perdido y AMLO tendrá que demostrar una vez más que es un pragmático, que reconoce cuando pierde. Quien gane la candidatura de Morena depende en gran parte de un fin de sexenio suave, si no exitoso, para ganar la elección. Los puentes rotos por el Presidente tendrán que ser reconstruidos por Sheinbaum o por Ebrard y así demostrar que no hay descomposición.