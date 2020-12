Cuatro motivadores para 2021... y después

Se dice que todo ser humano tiene toda las características para desarrollarse, salir adelante y dejar huella. Sin embargo no todos lo logran y esto acorde con Jim Rohn porque no es suficiente tener las habilidades sino que también hay que tener razones o motivos más allá de uno mismo para hacer algo. Es el famoso ¿por qué quiero hacer algo? Y cuando la respuesta es amplia y profunda te lleva a lograr aquello.

Los cuatros motivadores

Acorde con Rohn hay cuatro motivadores que nos impulsan a lograr objetivos y metas, veamos cuáles son. El primero de ellos es el reconocimiento de tus compañeros, de tus colegas, de tu comunidad.

Veamos un par de ejemplos: Se ha analizado el comportamiento de soldados en el campo de batalla, y lo que más lo impulsa a dar lo máximo e incluso morir en el fragor de la misma es el lograr el respeto de sus colegas de batalla, más incluso que la patria o la causa por la que están en guerra.

Y nos vamos ahora a la NFL, los jugadores que participan en la misma les interesa mucho más la selección que hace de los mejores de la liga por parte de los mismos jugadores, que la selección hecha por los cronistas o los fans.

Un segundo motivador viene siendo el reconocimiento de expertos o autoridades en el tema que a uno le interesa, primordialmente se da en el profesional. Aquí hay un aspecto muy interesante y que conviene “explotar”: Muchas de las personas que admiramos o que tiene autoridad y prestigio para aconsejar a alguien generalmente son individuos que no tienen reparo para compartir sus experiencias. Y lo interesante con esto es que si los tratamos, si les pedimos consejo, se convierten en asesores nuestros e incluso cuando ya no es posible verlos o se nos adelantan en el camino, sus enseñanzas perduran en nuestra mente.

Los otros dos

El tercer elemento que es una razón para hacer algo es la familia. Si uno analiza su vida como un todo sin duda este factor es muy importante. Si hay un aspecto que te interesa brindar a la familia te llevará que busques el modo de hacerlo realidad. En este sentido creo que todos tenemos ejemplos muy claros al respecto.

Y un cuarto motivador viene siendo el deseo de ayudar a otros, el deseo de ser un factor de desarrollo en tu comunidad. Fíjate estimado cuando fallece una persona que ha logrado ser muy exitosa en el mundo de los negocios: Lo que más se habla de él no son los empleos que generó, o los impuestos que pagó, o la cantidad de negocios que fundó. Lo que más se comenta es todas las personas que ayudó, todas las instituciones altruistas o de servicio que participó, el buen ambiente que provocaba con su presencia, la manera como atendía y prestaba atención a los demás.

Andrew Carnegie fue un inmigrante escocés que llegó a Estados Unidos junto con sus papás, y logra convertirse en el primer magnate del acero en dicho país. Poco después de morir se encontró un escrito en su escritorio que era una nota manuscrita de él al principio de su vida empresarial. Decía lo siguiente: Pienso dedicar la primera parte de mi vida a acumular dinero, y la segunda parte dedicarme a donarlo. Se convierte en un filántropo de la educación primordialmente.

Conclusión

Si se fija estimado lector, los cuatros motivadores tienen algo en común: Están involucrados otras personas: Los colegas, individuos que admiramos, la familia, y gente u organizaciones que nos gustaría ayudar.

Podemos tener un carácter fuerte, una personalidad madura, pero también se necesita espíritu de servicio, pensar en los demás. En la medida que nuestra labor sea enfocada a los demás, ésta será más plena, y por lo tanto más satisfactoria. Una de estas razones podemos hacerla objetivo para este 2021. Sería una manera estupenda de iniciar el año. Y usted estimado lector, ¿cómo la ve?

Feliz años 2021, y gracias por aguantarnos uno más. Si no ya nos hubieran quitado este espacio. ¡Feliz domingo!



“Cada vez pongo menos atención a lo que los demás dicen, y me fijo más en lo que hacen”,

Andrew Carnegie.



Octavio F. Ballesteros Navarro. Socio del Despacho Asesores Ballesteros. Focalizados planes de ahorro y protección, y deducibles.PIENSA

Octavio F. Ballesteros N.

octavio@ballesterosyasociados.com.mx

Twitter: @octavioballes

Página: www.asesoresballesteros.com

FB: Asesores Ballesteros