Dedicada a María Belén Serrato Fernández, por su graduación.

En la conversación cotidiana escuchamos con frecuencia que enfrentamos una crisis en el liderazgo público, preocupación que se repite en charlas, redes sociales y periódicos, así como en radio y televisión. En el imaginario sobre liderazgo encuentro dos interpretaciones: Una que considera el liderazgo como la capacidad de dar órdenes que se cumplan, y otra como la capacidad de tener y articular una visión de futuro más atractiva que la realidad imperante.

El liderazgo comprendido bajo estos dos polos tiene en común la capacidad de generar un sentido de pertenencia, comunidad y propósito de vida. Estos extremos del liderazgo, de un sargento que da órdenes a un “mesías” que conduce a la tierra prometida, son adversos a la generación de crecimiento personal, aprendizaje y desarrollo.

Esta semana hemos observado que desde el púlpito presidencial quien debería ejercer su liderazgo opta en perjuicio de la mayoría, no hacerse cargo de las preocupaciones en materia de seguridad, salud, educación, economía y combate a la corrupción.

No hay intención de conciliar, generar una visión de rumbo compartido o generar acciones puntuales que permitan a todos avanzar. La visión de mundo como juego suma cero, donde para que uno gane, el otro tiene que perder, niega la posibilidad de que todos puedan ganar vía la generación de oportunidades y riqueza. Es una interpretación de mundo que limita en materia de desarrollo económico, regional y social.

Es interpretar el mundo como una lucha de partidos en busca de un reparto de puestos de elección popular, la mayoría de los mexicanos no militamos en algún partido político, los cuales en el ejercicio de Gobierno han resultado ser muy iguales entre ellos. La realidad, esa terca realidad, nos ha alcanzado. La lectura de lo que está pasando en México indica, habla, grita y demuestra que estamos ante el umbral de un Estado fallido. La ausencia del Estado, evidenciada en un penoso video donde, por fallas atribuibles al liderazgo civil del Ejército mexicano, los soldados en activo se ven obligados a huir.

Las penosas declaraciones del Presidente contraviniendo su obligación constitucional, de facto compartiendo ilegalmente la facultad del uso de la fuerza del Estado, no requieren mayor análisis: A confesión de parte, relevo de pruebas.

El sistema educativo se encuentra en crisis: Los educandos siguen sin regresar a clases presenciales, os esfuerzos del Gobierno federal, en lugar de priorizar y remediar los efectos que a largo plazo tendrá esta interrupción educativa, están orientados en centralizar la nómina, posicionar a la secretaria como candidata e imponer una reforma educativa sin pies ni cabeza.

En materia de salud, la contratación de médicos cubanos nos da una lectura sobre el estado que guardan las cosas. Por lo que corresponde al combate a la corrupción, fortalecimiento de instituciones y desarrollo económico, en el mejor de los casos hay ausencia del Estado; en el peor de los casos es el Gobierno mismo el que busca erosionar las endebles bases, sobre todo de las instituciones y poderes autónomos.

La situación económica es preocupante: La inflación general anual a abril fue de 7.68%, la de la canasta de consumo mínimo de 8.31 % y la precios a productos de 8.96%; no obstante el incremento en esta semana de 0.5% en la tasa de referencia por Banco de México la expectativa de inflación para los próximos meses es a la alza.

La finanzas públicas federales se han visto beneficiadas por un mayor precio de la mezcla mexicana de exportación de petróleo: Al 6 de mayo promediaba 92.89 dpb, 37.79 dpb arriba de lo aprobado en los criterios generales de política económica para 2022. Esto ha permitido al Gobierno sostener el estímulo fiscal a gasolinas, inversión en proyectos prioritarios y transferencias en programas clientelares.

La inversión fija bruta disminuyo 2.97% a febrero de 2022. Sin esta inversión el crecimiento de los próximos trimestres no va a ser posible. Las remesas en marzo de este año fueron de 4 mil 680.6 mdd, un incremento de 12.6% en comparación del mismo mes del año anterior, con un registro de 11 millones 900 mil 817 operaciones de envío. El incremento en la tasa de interés va a presionar las finanzas, públicas y privadas. El Gobierno federal registró en 2021 un déficit presupuestario de 766 mil 079 millones de pesos, 11.39% de los egresos. La deuda neta del sector público al cierre de marzo ascendía a 13 billones 60 mil 571 mdp, y la del Gobierno de Sonora a 23 mil 668.7 mdp.

La crisis de liderazgo no sólo se observa en quienes temporalmente son depositarios del poder público, esta es extensiva a los liderazgos institucionales de los partidos políticos opositores; con muy contadas excepciones, su narrativa y acciones no construyen posibilidades.

Un buen líder se hace cargo de las preocupaciones comunes, educa, es ejemplo, hace crecer, no humilla, no denuesta, no minimiza y busca el crecimiento de sus seguidores. Imposible no observar el comportamiento de los seguidores y facilitadores de líderes en el poder: Alaban todos los días el traje nuevo del emperador, dominan el arte de comer sapos sin hacer gestos, son unos auténticos contorsionistas cuando se trata de defender lo indefendible… para ellos, los genuflexos, el juicio de la historia será implacable.