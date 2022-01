Covid, ¿qué sigue?

Europa y Norteamérica son algunas de las regiones del mundo que están enfrentando records diarios de contagios de la variante Ómicron del SARS-CoV-2 y en todos lados parece que las hospitalizaciones son mucho menores que en las previas olas y que el uso de camas con ventiladores es todavía menor. De hecho, lo que cada vez parece ser menos refutable es que son las personas no vacunadas las que están siendo hospitalizadas y las que enfrentan cuadros más severos de la enfermedad. Los datos así lo indican en las principales ciudades de EU y aquí en la Ciudad de México, el funcionario José Merino aseguró en su cuenta de Twitter que "de las personas hospitalizadas, 70% no estaban vacunadas".

Esta conversación se está dando en varias partes del mundo. La revista The New Yorker incluso menciona que la nueva normalidad ya no es vivir sin Covid, sino con él. Un grupo de epidemiólogos le escribió al doctor Anthony Fauci para preguntarle sobre la siguiente estrategia para enfrentar la pandemia y esto es algo que tenemos que exigirle a las autoridades mexicanas. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya dijo que la estrategia es la tercera vacuna, la del refuerzo, y que ya no habrá cierre de actividades. Y tiene razón, parar la economía daña especialmente a quienes menos tienen, pero tampoco es viable el escenario de estar vacunando a todo mundo cada seis meses contra la Covid-19 cuando en México faltan vacunas de VPH, hepatitis, influenza, sarampión, tétanos y de otras enfermedades en las clínicas de salud públicas. Ningún país con una población considerable podrá mantener un ritmo de vacunación contra el SARS-CoV-2 bajo el monopolio del Gobierno. Tal vez países con pocos habitantes, como Chile o Canadá, lo podrán hacer, pero no uno de 130 millones como México y mucho menos uno de casi 330 millones, como EU.

En EU el mismo presidente Biden ha tenido que renunciar a que sea el Gobierno federal el que se encargue exclusivamente de la vacunación. Hoy es el Gobierno federal, son los estados y las organizaciones y los privados quienes se encargan de inmunizar a la población estadounidense. Lo mismo farmacias privadas, que estadios con militares o guardia nacional que organizaciones con autobuses móviles o en los aeropuertos, EU vacuna a su población y visitantes sin discriminación.

Mantener la misma estrategia de vacunación en México parece ser insostenible a estas alturas. Pensar en que en seis meses más, serán IMSS, Salud y Sedena las entidades que seguirán monopolizando los esfuerzos de vacunación es un despropósito. No sobra decir que en la mayoría de los casos lo han hecho muy bien, pero sí vale recalcar que por ello han descuidado otras tareas. Sólo basta con preguntar si acaso hay vacunas de influenza en el IMSS o tiras reactivas para uroanálisis en el Issste, por no mencionar la falta de distribución de antirretrovirales o el desabasto de quimios y de otros medicamentos en ambas instituciones, ya en el inicio del cuarto año de Gobierno. Sólo falta ver la cantidad de personas que llevan meses esperando una operación en alguna entidad pública de salud. En la nueva normalidad de lo que ya será una infección endémica y no una emergencia pandémica, el Gobierno debe seguir siendo rector, pero ya debe apoyarse del sector privado, tal y como lo hace hoy con otras enfermedades e inmunizaciones.

Covid-19 llegó para quedarse. La propagación de la variante Ómicron ha sido fulminante como ninguna de las anteriores y esta variante no será la última ni la de Covid-19 la única pandemia que nos toque. De las lecciones aprendidas, una debería ser que ningún Gobierno puede solo. Los segundos contagios del SARS-CoV-2, como el mío, el del Presidente o el de tantos más, parecen ser la norma del futuro que ya nos alcanzó. A más de un año de que empezara la vacunación monopolizada por el Gobierno de México, lo cierto es que no se ha podido completar ni siquiera la vacunación con una sola dosis de los mayores de 15 años en el País. Urge conocer qué sigue y cómo cooperar Gobierno federal, estatales, privados y sociedad en general para enfrentar la nueva normalidad covideana. ¡Pronta recuperación al Presidente!