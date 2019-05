Confirman que besar a las mascotas podría dar cáncer de estómago

Gracias a la fidelidad que los perros han tenido con los humanos a lo largo de nuestra historia se han convertido en nuestros compañeros incondicionales y, en algunos casos, son parte fundamental del núcleo de muchas familias que llegan hasta considerarlos como “perrijos”.

Hace poco supimos que aunque el ser humano puede sentir amor por su perro, estos no son recíprocos con nosotros pues si bien se ha demostrado que también liberan la hormona del amor (llamada oxitocina) al igual que los humanos, ellos no cuentan con la capacidad cognitiva para alcanzar la complejidad necesaria para sentir amor. Pero eso nunca nos ha importado, aun así los abrazamos y besamos, aunque esto último pueda atentar contra nuestras propias vidas.

Muchos tenemos la costumbre de besar a nuestras mascotas, sin embargo, un estudio realizado por la Universidad Kitasato en Japón, ha revelado que el hocico de los perros y gatos tiene una bacteria que al entrar en contacto con los fluidos humanos, puede incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de estómago.

Esta investigación, a cargo del profesor Masahiko Nakamura, reveló que existe la presencia del patógeno Helicobacter Heilmanni en la saliva, organismo que se encuentra en los desechos fecales y en zonas bucales de las mascotas, por lo que no es recomendable tener este tipo de acercamiento con los animales. De hecho, este estudio ha confirmado que el 60 por ciento de los pacientes analizados que tienen linfoma gástrico, también son positivos a esta bacteria.

Los investigadores también han advertido que para propagar la bacteria, bastan actividades muy sencillas como recoger una bola de pelo de gato sin guantes, no desinfectar las manos después de tirar desechos animales o no limpiar la saliva animal que queda en los muebles.

Este no ha sido el único estudio que comprueba lo dicho. Otra investigación en Alemania encontró que el 70 por ciento de las personas que presentan esta bacteria se han encontrado en contacto físico con animales.

Claro que esto no significa que debas dejar de mostrarle todo tu cariño a tu mascota, simplemente es un llamado de atención para empezar a cuidar mucho más la higiene e intentar tomar otras acciones para hacerle saber a tu peludo que lo amas tanto como él a ti.

Algunas medidas que puedes adoptar son evitar ser lamido o besado por un animal, no besar a un animal cerca del hocico, no usar un utensilio de cocina usado por un animal, desechar excremento animal sin guantes y no besar a alguien infectado con la bacteria.

Con información de Cultura Colectiva.