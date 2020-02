Concebir hijos después de morir

Es ya del conocimiento popular que tras la congelación del esperma recogido en algún laboratorio a un varón sano puede disponerse de espermatozoides para fecundar óvulos mucho tiempo después mediante procedimientos de reproducción artificial como la inseminación artificial o le fecundación in vitro. Es el caso -entre otras posibilidades- de los hombres que desean hacerse mujeres y, ante la probabilidad de que más adelante quieran tener hijos, optan por congelar su esperma antes de recibir los tratamientos de hormonas femeninas que los “convertirán” en mujer, y es que estos procedimientos hormonales pueden afectar la fertilidad del varón y ya después no podrán proveer sus propios espermatozoides para tener hijos, si este fuera su deseo alguna vez. Pero es más común que las solicitantes de esperma congelado sean mujeres solteras, lesbianas o parejas heterosexuales con infertilidad masculina. Pero este asunto ya no es tópico de novedad. Hace apenas tres semanas una revista médica, el “Journal of Medical Ethics” publicó un novedoso enfoque para aminorar el problema de la escasez de donantes o proveedores de esperma en algunos sitios, en este caso la Gran Bretaña, de donde precisamente proviene el comunicado que he mencionado y es que en este País la donación de esperma no es anónima, es decir, el proveedor de esperma acepta desde el principio que cada hijo concebido con su esperma tendrá el derecho, al menos al llegar a sus 18 años de edad, a conocer la identidad de su padre biológico y eventualmente poder acercarse a él: No cualquier donante de esperma está en condiciones de aceptar fácilmente ese requisito y esto ha ocasionado en Gran Bretaña una menor afluencia de proveedores de esperma a las clínicas de reproducción asistida. Lógicamente el hecho de poder disponer de esperma de varones recién muertos aumentará no sólo la disponibilidad general de esperma sino también la diversidad de selección según la etnia u otras características del fallecido abriendo así las puertas para “industrializar” la provisión de esperma de muertos. Esta propuesta se enfrentará con dificultades de ley al menos en los países en los que se condicione la provisión de esperma al derecho legal del hijo de conocer a su padre -Alemania, Suecia y Portugal, además de la Gran Bretaña- y por otro lado se enfrentará a una serie de dilemas éticos como el paso atrás que se estaría dando en el derecho del hijo de conocer y acercarse a su padre, lo cual queda descartado anticipadamente tratándose de un proveedor ya muerto. Además, continuarán presentes los demás conflictos bioéticos que implica la reproducción humana artificial en sus diferentes modalidades; de hecho, la donación de esperma después de muerto viene a acumularse a los dilemas éticos ya previamente identificados en estos procedimientos. Otra vez, la biojurídica -disciplina emergente- no podrá llegar a buen puerto sin un buen faro bioético.

Farmacéuticas

En estos días las farmacéuticas han estado bajo escrutinio oficial, público y mediático. La industria farmacéutica es como cualquier otra actividad industrial -alimentaria, automotriz, energética, etcétera- y, en la comercialización de su actividad o productos, puede actuar de manera ética o de modo abusivo. Es verdad. Pero es necesario reconocer las peculiaridades de su contribución: Gracias a su innovación tenemos una notablemente mayor esperanza de vida, abatimiento asombroso de la mortalidad infantil, control y erradicación de no pocas enfermedades, mucho mejor alivio el dolor, cambio positivo en el curso de muchas infecciones y de tumores malignos y un larguísimo etcétera. La industria farmacéutica debe cuidarse a sí misma y debe ser cuidada por todos.

Médico cardiólogo por la UNAM.

Maestría en Bioética.

jesus.canale@gmail.com