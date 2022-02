Con o sin guerra México es prioridad para USA

Fue este martes 22 de febrero, que el presidente Joe Biden anunció en una conferencia de prensa, un paquete de sanciones económicas, señalando que era “el inicio de la invasión Rusa” a Ucrania, un país soberano. También este martes, el secretario de Estado Antony Blinken, en una conferencia con su agobiado homologo ucraniano. Y este martes, al pasar las horas, parecería que Estados Unidos y los países miembros de la OTAN observaban cómo Vladimir Putin cumplía con los pronósticos balconeados por Estados Unidos y otros gobiernos europeos: Iniciaba la crisis más importante que ha vivido Europa y Estados Unidos en contra de Rusia.

Y en medio de esta inimaginable crisis, donde está sobre la mesa la vida de miles de personas, la recuperación económica de Estados Unidos y el futuro político de los demócratas, el secretario Anthony Blinken se toma el tiempo, este mismo martes, casi a las 9:00 p.m. en Washington, para enviar un tuit. Blinken le reclama al Gobierno de México el “alto número de periodistas asesinados en este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor rendimiento de cuentas y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad”.

Curioso el fraseo que usa Blinken cuando dice que “piden rendimiento de cuentas y protección…” porque fue este mismo martes cuando, el Presidente continúo arremetiendo en contra de periodistas -con nombre y apellido, medios de comunicación- nacionales e internacionales.

Particularmente agresiva, y acusando a Estados Unidos de ser injerencista, fueron sus ataques en contra de la ONG Mexicanos Contra la Corrupción (MCC) que recibe fondos del Gobierno estadounidense.

Y aunque al día siguiente, el canciller Marcelo Ebrard publicó una respuesta al tuit del secretario Blinken -asegurando que el Presidente de México es un impulsor de las libertades y los derechos políticos, sociales y de expresión, y que no habrá impunidad en los casos de periodistas asesinados. Me parece que López Obrador y Ebrard no entendieron el mensaje real que contenía el tuit de Blinken: El Presidente de México debe de dejar de atacar a diario a periodistas y medios de comunicación.

En las últimas cuatro conferencias de prensa ha sido particularmente agresivo en contra del Gobierno de Joe Biden, exigiendo que se termine la financiación a MCC y la injerencia de Estados Unidos en la política nacional. Inclusive acusó a la analista Denise Dresser de ser informante de la Embajada del vecino, debido a documentos que publicó WikiLeaks. Pero fue este martes, en Twitter, donde un usuario señaló que también hay un cable que filtró el señor Assange, con fecha del 2006, reportando una reunión con el embajador de Estados Unidos Tony Garza con el candidato AMLO y su equipo de asesores. (Interesante el memorándum porque según la embajada EU, López Obrador ya estaba considerando una reforma constitucional para permitir a las fuerzas armadas combatir el narcotráfico.)

También este martes, Donald Trump nos recordó a todos cómo y qué piensa de México durante una entrevista para un podcast de la derecha. El amigo de López Obrador, Donald, no sólo elogió la estrategia de Vladimir Putin de declarar regiones de Ucrania independientes, sino que señaló que él podría usar una estrategia similar para mandar un ejército de mantenimiento de paz a la frontera con México.

Tal vez el Presidente pensó que el Gobierno y las diferentes fuentes de poder e información estarían demasiados ocupados con la invasión rusa, el impacto humanitario y en la economía global y pondrían poca atención en las controversiales declaraciones del Presidente mexicano.

Pues resulta que no. Y el tuit a las 9:00 pm de Blinken subraya que aun en medio de una guerra en Europa, Estados Unidos no quita el dedo del renglón. No se puede ignorar en estos momentos de turbulencia la frontera de 3,152 kms. y la vecindad en la región de América del Norte. La guerra Ucrania/Rusia tendrá un impacto e incremento en la preocupación de Estados Unidos por su seguridad y la recuperación económica que podría ser afectada por las amenazas y sanciones económicas. El problema es que al usar sanciones económicas Estados Unidos y Europa se están disparando en el pie, para así tratar de acotar y presionar a Rusia. Veremos en las siguientes semanas qué tan efectiva y qué tanto le dolerá a Vladimir Putin políticamente y en la economía rusa.

Por lo tanto, el tuit de Blinken es un recordatorio que la Casa Blanca si escucha al presidente Andrés Manuel, especialmente cuando está haciendo una pataleta en contra de los Estados Unidos o ataca a periodistas. Se equivoca el Presidente de México si piensa que la guerra en Ucrania resultaría en que Estados Unidos se distraiga de la crisis que se estaría viviendo en la vecindad.

Ana María Salazar

@amsalazar