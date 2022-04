¿Cómo van a justificar ante AMLO su fracaso los gobernadores morenistas?

El presidente Andrés Manuel López Obrador fracasó en su intento de lograr que el domingo pasado participara el 40% de los 92 millones 805 mil 424 ciudadanos incluidos en la Lista Nominal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE).

Para tratar de alcanzar ese porcentaje, tanto él como todos los que lo siguen y obedecen, entre ellos miembros de su gabinete, gobernadores, presidentes municipales, legisladores federales y locales y funcionarios públicos de los tres niveles de Gobierno, desobedecieron lo que mandata la Constitución y las leyes electorales y desviaron recursos financieros, materiales y humanos para promover que un mínimo de 37 millones 129 mil 286 de ciudadanos acudieran a las 57 mil 500 casillas que el INE instaló en el País.

Si esa cantidad o más hubiera acudido a esas casillas sería contundente la ratificación del mandato de AMLO porque nadie jamás dudó que el cuadro correspondiente a la opción “Que siga en la Presidencia de la República” sería el que más marcarían los ciudadanos que participaron en la consulta.

Después de tantos esfuerzos, sólo el 17.8% de los que aparecen en la Lista Nominal se molestó en acudir a las casillas. De los 37 millones 129 mil 286 ciudadanos que tanto deseó Andrés Manuel que se manifestaran a favor o en contra de su permanencia en el cargo, sólo llegaron 16 millones 480 mil 134, o sea 20 millones 649 mil 152 menos que el objetivo.

Si lo viéramos como un proceso electoral, la abstención del domingo fue del 82.8%, lo que puede interpretarse de distintas maneras: a) La gente no se interesó en participar en un proceso que AMLO y Morena les arrebató; b) las personas satisfechas con el Gobierno de AMLO no creyeron necesario ir a una casilla; c) las personas que no aprueban la gestión del Presidente lo manifestaron absteniéndose de ir a una casilla. Podría haber muchas otras razones, pero estas son las tres que se me ocurren al escribir esto.

El que no se le haya cumplido su deseo al Presidente no sólo fue decisión de los 76 millones 325 mil 290 ciudadanos que optaron por no participar en la consulta. Los 18 gobernadores morenistas o de partidos aliados a AMLO también son responsables de que, por lo menos en sus estados, no se haya alcanzado o superado el 40%.

En Tabasco, la tierra de AMLO y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, faltó poco para alcanzarlo ya que participó el 35.9%.

En sólo otro Estado se superó el 30%: En Chiapas, en donde se llegó al 32.1%.

La participación fue de 27.8% a 20.1% en: Campeche (27.8), Veracruz (26.9), Tlaxcala (24.9), Guerrero (24.4) y Nayarit (20.1).

Fue de 19.7% a 15.7% en: Ciudad de México (19.7), Puebla (19.7), Sinaloa (19.2), Morelos (18.7), San Luis Potosí (16.7) y Colima (15.7).

En estos estados los gobernadores no fueron capaces de convencer a que más del 14.9% participara: Baja California Sur (14.4), Zacatecas (14.2), Michoacán (14.0), Sonora (13.9) y Baja California (13.2).

Es curioso que en estados no gobernados por Morena, como son Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, hubiera más participación que en doce entidades gobernadas por morenistas o sus aliados.

La pregunta obligada es: ¿Si en Tabasco y Chiapas se superó el 30%, por qué no en la CDMX, BCS, Zacatecas, Michoacán y otros estados que han sido bastiones del PRD antes, y ahora de Morena? ¿Cómo le van a explicar su fracaso estos gobernantes a su jefe?

Eduardo Ruiz-Healy

