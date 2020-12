¿Cómo se logrará vacunar a casi 98 millones de personas?

¿Cuántas personas serán vacunadas cada mes de acuerdo con el Plan de Vacunación contra el Covid-19 que se presentó el lunes pasado durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador?

No puede saberse porque ni AMLO ni los funcionarios que dieron a conocer el plan lo dijeron.

Afortunadamente, podemos calcularlo con base en el número de habitantes que nuestro País tendrá en los próximos dos años de acuerdo con proyecciones hechas por el Inegi, Conapo y otras organizaciones: Poco más de 128 millones en 2021 y casi 130 millones en 2022.

De acuerdo al plan, desde este mes hasta finales de febrero los primeros que recibirán la vacuna serán los trabajadores de salud que participan en el combate al Covid-19, que en marzo pasado ya eran 648 mil. Es decir, que para ellos se requerirán un millón 296 mil dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech.

El martes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que en diciembre llegarán 250 mil dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech, luego, en enero, febrero y marzo, un millón cada mes y en abril 12 millones. Es decir que habrá un total de 15 millones 250 mil dosis suficientes para vacunar a siete millones 625 mil personas.

El problema es que durante el periodo diciembre 2020 a abril 2021 deberán ser vacunados, de acuerdo al plan, los 648 mil trabajadores de salud más las casi 16 millones de personas mayores de 60 años que recibirán la vacuna a partir de febrero. O sea que se necesitarán 16 millones 648 mil vacunas o 33 millones 296 mil dosis.

¿De dónde vendrán las 9 millones 023 mil vacunas (o 18 millones 046 mil dosis) faltantes?

Supuestamente del laboratorio AstraZeneca que, de acuerdo a Ebrard, a fines de marzo o principios de abril empezará a entregar las primeras de sus 77.4 millones de dosis que servirán para vacunar a 38.7 millones de personas.

Ni Ebrard ni los encargados de la Secretaría de Salud explicaron cuántas vacunas de AstraZeneca llegarán cada mes a partir de marzo y si serán suficientes para vacunar a las millones de personas mayores de 60 años para quienes ya no alcanzaron las de Pfizer.

Durante abril y mayo, otra vez de acuerdo al plan gubernamental, deberán ser vacunadas 13 millones 780 mil personas de entre 50 y 59 años, que requerirán de 27 millones 560 mil dosis; en mayo y junio otras 17 millones 290 mil de entre 40 y 49 años que requerirán de 35 millones 580 mil dosis; y de junio a marzo de 2022 el resto de la población mayor de entre 16 y 39 años, unas 50 millones de personas que necesitarán unas 100 millones de dosis.

Con base en lo que informaron el Presidente y sus subordinados, no queda claro cuál será la logística para hacer llegar millones de dosis a las casi 98 millones de personas que supuestamente serán vacunadas. Mencionaron que el Ejército, pero no dijeron con qué elementos materiales, financieros y humanos cuenta la Sedena para llevar a cabo exitosamente una actividad que asusta por su complejidad; también, que la iniciativa privada colaborará, pero sin detallar cómo.

No dijeron qué sistema de control utilizará el Gobierno para cerciorarse de que las personas que requieran una doble dosis regresen para aplicarse la segunda en la fecha en que les corresponda.

Los mexicanos merecemos que nos expliquen los detalles del denominado plan porque hay mucho en juego.



EDUARDO RUIZ-HEALY

Eduardo Ruiz-Healy es periodista de radio y televisión.

email: eduardoruizhealy@gmail.com

Twitter: @ruizhealy

Sitio web: ruizhealytimes.com