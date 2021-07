El 60.8 % de los mexicanos se considera parte de la clase media y sólo el 37.4 % que no lo es, según una encuesta de El Universal (27.07.21), que confirma otros estudios de percepción.

Para el 62.1 % de los encuestados la clase media no es adversa al presidente Andrés Manuel López Obrador y el 28.7 % dice que sí. El 9.2 % no sabe o no contestó.

La mayoría, el 73.9 %, está en desacuerdo con el discurso que divide a la sociedad entre quienes están de acuerdo con el proyecto del Presidente o en contra de él. El 19.6 % sí está de acuerdo.

El promedio de un salario familiar mensual, para ser clase media estaría en torno a los 22 mil pesos, de acuerdo a los entrevistados.

Más de la mitad, el 53.0 % de los integrantes de la clase media se asumen como humanos y fraternos y el 36.7 % como egoístas y aspiracionistas.

Para el 63.2 % la opción más cercana a lo que aspira es residir donde ahora lo hace, pero el 36.8 % quiere sea en una mejor zona de la ciudad o del Estado.

El 56.9 % ve lo más cercano a sus posibilidades que sus hijos vayan a una escuela pública, pero el 40.8 % aspira a una educación privada. El 95.4 % quiere ir a la universidad.

Un 52.2% considera una opción cercana, es parte de su aspiración, acudir a servicios médicos privados y el 47.3 % a los servicios públicos.

La discusión sobre qué es la clase media y qué la define está abierta y hay distintas posiciones en el mundo de la academia y de los organismos internacionales.

Para el caso de México hay instituciones, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que plantean que, en relación al ingreso y satisfactores, sólo el 39.2 % de la población puede ser considerada clase media.

La encuesta de El Universal señala lo que otros estudios y es que el 60 % de la población en México se percibe, lo sea o no, como parte de la clase media.

Lo anterior en independencia de los criterios económicos y sociológicos, para definir con precisión, tema de discusión, quién es clase media.

El considerarse como parte de la clase media conlleva ciertas valoraciones culturales, práctica sociales y también aspiraciones de mejora, para la familia y sus integrantes.

Rubén Aguilar Valenzuela

Twitter: @RubenAguilar