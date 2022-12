Tras pasar en “fast track” en la Cámara de Diputados el Plan B electoral del presidente López Obrador, todo hace indicar que en el Senado su avance no será tan rápido, según lo advirtió el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal.

Los cambios a las leyes secundarias aprobados la noche del martes por los diputados de Morena y sus aliados pasaron sin gran discusión ni conocimiento del contenido de la propuesta, por lo que señalaron los legisladores de oposición.

Con este escenario, el senador Monreal dio a conocer que en el Senado sí se tomarán el tiempo para escuchar a todas las voces para impulsar un debate racional y cuidarán el procedimiento legal, “no habrá esto llamado vía rápida, que se dispensen o se abrevien o se evite el procedimiento ordinario”.

Esto seguramente le generará más antipatías dentro de los morenistas porque Monreal ha criticado el proceso de elección de la candidatura presidencial de su partido y hay muchos que ven que tiene un pie fuera de ese partido en busca de otro con el fin de estar en la boleta electoral de 2024.

Quien hace una solicitud importante es el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Cecilio Luna Salazar, pues explica que es necesario implementar en las escuelas de la entidad protocolos de actuación ante los enfrentamientos armados que se han registrado.

Anota que en los últimos cinco meses al menos cinco planteles de educación básica se han visto afectadas porque en sus alrededores han ocurrido balaceras. Esto ha quedado evidente en imágenes que han circulado a nivel nacional, donde se ve a los menores resguardándose con la guía de sus maestros.

La seguridad es un rubro que sigue en la atención de los sonorenses por la preocupación que generan los hechos registrados en varios municipios y recientemente en Guaymas y San Luis Río Colorado.

Un asunto de interés para los hermosillenses es el proyecto de ampliación a cuatro carriles de la carretera a Bahía Kino anunciado por el gobernador Alfonso Durazo y del que habrá más información el martes próximo.

En su conferencia de prensa semanal, el mandatario dijo que para el año próximo se tienen 100 millones de pesos contemplados en el presupuesto para modernizar los primeros 10 kilómetros, en el tramo del poblado Miguel Alemán, que es uno de los que registra mayor movilización, además de adelantar que se revisa la posibilidad de que el financiamiento de esa obra pueda ser a través de un particular.

Lo que sí aseguró el gobernador Durazo es que aunque la construcción de esos carriles adicionales la hiciera un inversionista privado no habría casetas de cobro, pues asegura que lo que no tiene cuotas de peaje no las tendrán.

Después de los accidentes fatales que se han registrado en los últimos años a lo largo de la carretera Hermosillo a Bahía Kino, el que esa vía se amplíe podría contribuir a dar mayor seguridad a los viajeros, reducir los percances automovilísticos y también a impulsar el turismo en ese balneario.

Por cierto, entre los diversos temas que abordó ayer estuvo el avance que se ha tenido con el Plan Sonora de Energías Sostenibles, que fue motivo de reunión el martes con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese encuentro se habló de la construcción de cinco plantas fotovoltaicas en diferentes municipios de la entidad y que la deuda que se genere lo absorbería el Gobierno mexicano, también de los avances de la empresa Litio para México, en la que ya está integrado Pablo Taddei como director general.