Si la mayoría de los cabildos de Sonora lo aprueban, el Gobernador de Sonora que sea electo en 2027 durará en el cargo solamente tres años, como única ocasión, para empatar las votaciones de los titulares de los poderes Ejecutivo federal y estatal a partir de 2030.

El Congreso del Estado avaló las reformas a la Constitución Política del Estado de Sonora planteadas por el gobernador Alfonso Durazo el pasado mes de septiembre; fueron 25 votos a favor y siete en contra, estos últimos de Movimiento Ciudadano y el PAN.

Tocó al diputado Jacobo Mendoza Ruiz, del grupo parlamentario de Morena, defender la propuesta del Ejecutivo estatal ante las críticas de sus compañeros. Quienes la apoyaron van por una reducción del gasto, aumentar la participación de los ciudadanos y homologar los planes de desarrollo entre el Estado y la Federación.

Pero luego hablaron las diputadas que no creen en esta reforma, entre ellas Rosa Elena Trujillo Llanes y Alejandra López Noriega, quienes coincidieron en que faltó socialización de la ley y no era un tema prioritario, además de que no se cumplieron ciertos criterios.

La discusión subió de tono en ciertos momentos. El diputado Sebastián Orduño, del PT, hizo referencia a la postura de la oposición, a la que pidió no preocuparse por el periodo de tres años del próximo Gobernador o Gobernadora, pues no llegarían al cargo, ya que la alianza que conformaron volvería a arrasar.

Pero pasó mucho tiempo antes de que le dieran una respuesta. El legislador Jorge Eugenio Russo, de Movimiento Ciudadano, criticó a Orduño por la postura política que planteó: “No, no van a ganar ni van a arrollar, ni esa alianza va a llegar a ser grande como nunca… ¿por qué deberían de ganar, si no han hecho nada?”.

La sesión concluyó con una votación de 25 a favor y siete en contra; se necesitan las dos terceras parte del Pleno, es decir, 22 sufragios.

La nota que provocó revuelo en redes sociales fue la que dio el diputado federal Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, quien reveló que se reactivó el proceso de desafuero contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Coincidentemente se da luego de que el tricolor mostrara su desacuerdo con la iniciativa electoral que se impulsa desde el Gobierno federal, aunque el legislador descartó que se trate de una persecución por el rechazo a la reforma electoral e insistió en que se trata de los tiempos establecidos.

Hay que ver hasta dónde se llega en la investigación que se realizará para determinar si cometió o no los delitos de tráfico de influencias, desvío de recursos, “lavado” de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.

En un ambiente de tendencia inflacionaria en el País y lejano el plazo para alcanzar la línea de bienestar familiar, las remesas vienen a ser una verdadera “bocanada” de aire fresco para los hogares.

Banxico dio a conocer ayer que los envíos de dinero a México alcanzaron en octubre el nivel sin precedentes de 5 mil 360 millones dólares, un monto 11.15% mayor a lo captado en el mismo mes de 2021.

El comportamiento favorable de las remesas contribuyó a que se registraran 30 meses con alzas consecutivas a tasa anual, en especial por el buen resultado en el número de transacciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado en algunas ocasiones su reconocimiento por los envíos de dinero de parte de los paisanos, pero ojalá que mejor se tradujera en apoyo verdadero para que se regularizara el estatus de millones de mexicanos que trabajan en la Unión Americana.