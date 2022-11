Una gran defensa nacional del INE se ha organizado para una marcha y un paro nacional en busca, señalan sus impulsores, de detener el intento del Gobierno federal de desaparecerlo y quitarle su autonomía.

Voces de políticos de oposición, líderes empresariales, organizaciones civiles activistas, académicos y hasta la Conferencia del Episcopado Mexicano se han lanzado en un rechazo a la iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo federal y de Morena por considerarla “regresiva”.

La marcha está convocada el domingo 13 de noviembre en la Ciudad de México y el paro nacional el día 14 de noviembre, en el que se pide que en ese día hábil no se compre, no se consuma, no se trabaje, si no es esencial.

Mientras ayer la Coparmex nacional pidió a los diputados federales no aprobar la propuesta de reforma electoral del Ejecutivo federal porque pone en riesgo a la democracia, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que no quieren desaparecer al INE sino que cuesten menos las elecciones y fortalecerlo.

La siguiente misión del equipo del Plan Sonora de Energía Sostenible es su presentación en la ONU, en su conferencia especial sobre Cambio Climático, y sobre eso se habló ayer en Palacio Nacional con el presidente AMLO, el gobernador Alfonso Durazo y los secretarios del gabinete involucrados en este proyecto.

El mandatario estatal estuvo alrededor de dos horas en esa mesa de trabajo, que inició poco antes de mediodía y en la que también estuvieron Rocío Nahle García, secretaria de Energía;

Manuel Bartlet Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad y Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos, entre otros.

Además de esos funcionarios también está convocado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para detallar lo que se presentará en la COP27, que inicia este domingo en Sharm el-Sheikh, en Egipto.

Al cumplirse el primer año de Gobierno, los cambios llegaron al gabinete del gobernador Alfonso Durazo Montaño en dos áreas importantes: La Secretaría del Trabajo y el Isssteson.

Los nombramientos de los nuevos titulares se concretaron ayer con la toma de protesta que hizo el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, a Francisco Vázquez Valencia, nuevo secretario del Trabajo, que releva a

Olga Armida Grijalva Otero, y a Froylán Gámez Gamboa como director del Isssteson en lugar de Jesús Acuña Méndez.

En la Secretaría del Trabajo el mayor reto que tendrá Francisco Vázquez será la operación del nuevo sistema de justicia laboral, que además de conocimiento requiere de la capacidad para llegar a acuerdos.

Los que saben aseguran que Vázquez cuenta con la confianza del gobernador Durazo, a quien ve como uno de sus operadores políticos, lo que le permitiría tener capacidad de decisión y margen de maniobra.

Con la entrada de Froylán Gámez en el Isssteson esperan una intervención de fondo en el Instituto, que por sexenios ha arrastrado rezagos; dicen que lo que contó para esta designación que hizo el Gobernador fueron los resultados como director del Instituto de Becas y Crédito Educativo, pues aseguran que tuvo el programa de becas más grande en la historia de Sonora.

Otro dato que cuentan que no se puede escapar en este movimiento es que además se trata de alguien a quien se le identifica como cercano al canciller Marcelo Ebrard, con quien colaboró en tareas como el rescate de Evo Morales.