A tres días de la consulta para la revocación de mandato, un nuevo asunto entra a la discusión debido a que el INE, por ley, debe interrumpir la difusión de este ejercicio.

Este recordatorio lo hizo el consejero electoral Ciro Murayama, quien dijo que desde la noche de ayer ya no se debe difundir esta consulta en radio y televisión, “aunque parezca increíble, la mayoría legislativa estableció que tres días antes de la jornada el INE no puede difundir. Y luego acusan al INE de no promover lo suficiente”.

Así, Murayama cita el artículo 32 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que fue publicada en septiembre de 2021 y que desde ayer sumó otra controversia entre quienes acusan al INE de no haber dado una difusión completa, mientras que del otro lado señalan que no hubo los recursos suficientes para hacer la consulta como debió ser en número de casillas.

Se trata de un ejercicio inédito que está poniendo a prueba a todos, al Presidente de México, los partidos políticos, los ciudadanos y a la misma legislación.

Los ministros de la Corte tomarán este día una decisión importante sobre la reforma eléctrica, tema que ha confrontado al Gobierno federal y los partidos opositores, además que ha generado expectativas en el sector privado sobre el futuro de las inversiones.

Dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay quienes han criticado el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, quien va por avalar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel

López Obrador.

Hay suspenso sobre si se lograrán tener los ocho votos que se necesitan para invalidar diversos aspectos de la reforma eléctrica que se lanzó en marzo del año pasado, por lo que se espera que se despeje la duda este día, porque el máximo tribunal tiene previsto que la sesión se extienda el tiempo que se requiera para resolver la acción y las dos controversias que están en discusión.

Por el lado de la Cámara de Diputados también se espera que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) defina este día si la semana próxima, en Semana Santa, se discutirá en el Pleno a la reforma eléctrica.

Va por México, con el PRI, PAN y PRD, anunció que alistan su propuesta y que votarán en contra de la iniciativa del presidente AMLO, por lo que se desecharía de no alcanzar los votos. Sin embargo, el mandatario federal adelantó que tendrán votos de diputados priistas y panistas “que se van a rebelar”. Así que pareciera que habrá sorpresas.

Para el Gobierno y sus partidos aliados, su iniciativa busca fortalecer a la CFE y asegurar el abasto a costo bajo de la electricidad; para la oposición se trata de una “reforma destructiva y contaminante”.

Ante la impunidad que existe en los asesinatos, desapariciones y agresiones de periodistas en México, resulta importante el informe que se comprometió a presentar hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la “mañanera” de este día la Secretaría de Gobernación, a cargo de Adán Augusto López, dará cuenta de los casos registrados en el País, según lo adelantó el mandatario, y que incluye el caso del periodista Alfredo Jiménez Mota, quien hace 17 años desapareció sin que las autoridades de justicia hayan esclarecido lo ocurrido.

Sólo en este año se reporta el homicidio de ocho periodistas en el País y desde 2000 a la fecha, de acuerdo con la organización Artículo 19, se han documentado 153 asesinatos.