En un acercamiento del gobernador Alfonso Durazo Montaño con los integrantes del Comité Ciudadano para la Seguridad Pública, este lunes se abordaron varios temas, entre ellos su iniciativa enviada al Congreso del Estado. De acuerdo con lo que compartió el mandatario estatal en su conferencia de prensa semanal, los miembros del comité estuvieron de acuerdo con su propuesta, que busca que sea el Ejecutivo quien nombre al secretario de Seguridad Pública en el Estado y no sea a través de una terna que le enviaba este órgano ciudadano.

La iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública ha avanzado en el Congreso porque el dictamen ya fue aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y ahora espera el tiempo para el debate y votación en el Pleno.

El mandatario estatal explicó que esta reforma tendrá un impacto en las próximas administraciones, porque los gobernadores podrán hacer la designación de este cargo sin restricciones; en su caso ya está designada -y aprobada- bajo el proceso actual su secretaria de Seguridad, María Dolores del Río Sánchez.

Entre las acciones que trabaja Hacienda estatal, a cargo del secretario Omar del Valle Colosio, está la lupa que le han puesto a los casinos, porque ven que hay posibilidades de incrementar los ingresos fiscales con este giro de negocios.

En el análisis que ha hecho la administración estatal está que los 33 casinos que hay en la entidad representaron una recaudación de alrededor de 245 millones de pesos en 2019, cuando en las revisiones de cálculo pudiera incrementarse hasta en mil millones de pesos.

Por lo expuesto ayer por el secretario de Hacienda, tienen elementos comparativos y estudios sobre estos negocios y, por ejemplo, citó el caso de Nuevo León, que con el mismo número de salas de juego que hay Sonora recaudó 800 millones de pesos en 2019; por ello, considerando la población, los recursos económicos y el apetito de juego, calculan que las arcas sonorenses podrían recibir mucho más.

El Gobernador habló ayer de las iniciativas radicales tomadas por otros estados contra los casinos como Coahuila, que los suspendió; y Tamaulipas, que también los suspendió para que se regularizaran y una vez que empezaron “a caminar derecho” les dio la autorización de nuevo, por lo que en Sonora, dijo, habrá que cumplir con todas las disposiciones, iniciando con las fiscales.

Quien aclaró el estatus de la designación diplomática de la ex gobernadora Claudia Pavlovich Arellano es el morenista Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República.

Esto al explicar que en el Senado no recibirán el nombramiento de la ex mandataria estatal porque sólo llegan las propuestas para los cargos de embajadores y cónsules generales, y en el caso de Pavlovich Arellano su posición es sólo de cónsul. Por eso, dice el legislador morenista, no apareció en el primer paquete enviado por el Ejecutivo federal.

Los senadores iniciaron ayer con el proceso de análisis y, en su caso, de ratificación de los siete nuevos embajadores y el titular del Consulado de México en Nogales, Arizona, entre los que están los ex gobernadores tricolores de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, asignado a la embajada de España, y Carlos Miguel Aysa González, de Campeche, que va como embajador a República Dominicana.

En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador había indicado que en cualquier momento podría salir el nombramiento de la ex mandataria como cónsul de México en Barcelona toda vez que alista otro paquete con más designaciones.