Aunque está más viva que nunca la disputa entre el Gobierno federal y el INE sobre la consulta de la revocación de mandato del Presidente de México, los trabajos de preparación siguen.

En Sonora, el Instituto Estatal Electoral realizará hoy los exámenes para aspirantes a supervisores y capacitadores para este proceso, como lo dio a conocer el consejero presidente del consejo local ejecutivo, Martín Martínez Cortazar.

Ya se distribuyeron los exámenes que se aplicarán a mil 373 aspirantes que cumplieron con la documentación requerida en las sedes en 18 municipios de los siete distritos electorales federales que hay en la entidad.

Mientras tanto continúa el enfrentamiento entre las partes, pues ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que nomás no hay dinero para darle al INE lo que requiere porque no van a reducir los apoyos a los programas sociales.

Por su lado, los consejeros se sostienen en que requerirán a Hacienda el monto necesario y si no se hará con lo que tengan y el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, criticó la seriedad de la propuesta de austeridad del Gobierno federal que prometía respetar el personal sindicalizado del INE, cuando, dijo, el organismo no tiene sindicato y que desde que nació no lo tiene por razones de seguridad nacional y gobernabilidad democrática.

La entrega de notarías al final de los gobiernos estatales es un problema añejo que aqueja a todo el País, por eso tendrá mucha atención una iniciativa de ley que abrirá la discusión legislativa y alertará a los políticos y al gremio.

Y es que detrás de estas prácticas sexenales hay mucha controversia por la poca transparencia y demás señalamientos que se hacen cuando se hacen estas designaciones; por lo que pronto estará en el Congreso de la Unión una propuesta de la presidenta del Senado y ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ayer lo anunció durante su participación en un evento.

Lo que adelantó la legisladora es que se busca adicionar una fracción al artículo 121 de la Constitución para clarificar las normas para actualizar y armonizar diversos aspectos relacionados con la actividad notarial en México, desde los perfiles para ser notario, los procesos para asignar notarías, fijarían los honorarios según los expida la autoridad competente, entre otros aspectos.

Ello, dice, significaría fortalecer la figura del notariado consagrándola en la Constitución, por primera vez en su historia.

Por cierto, desde las apariciones del titular de la Segob Adán Augusto López en las mañaneras, tras el resguardo del presidente AMLO, su nombre empezó a mencionarse como un posible aspirante del 2024, pero él de inmediato paró esa posibilidad.

No sudo calenturas ajenas, dijo el funcionario federal ayer cuando fue cuestionado sobre si le interesaba la carrera presidencial de 2024, con lo que se descartó; sin embargo, quizá su respuesta le guste al presidente Andrés Manuel López Obrador y lo anote para algo.

Pues el secretario federal reiteró que su compromiso es con el Presidente que lo invitó a esa tarea y con todo lo que representa la transformación del País.

Así que, por lo pronto, se descarta de la lista de aspirantes de Morena, en la que están más que interesados la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard; y el senador Ricardo Monreal.