En la víspera de la Navidad y ya casi listo para montar su trineo, con los renos listos para emprender el nocturno viaje, Santaclós se decidió echar una última leída a los millones de cartas enviadas al Polo Norte desde todo el planeta, donde le piden infinidad de regalos de todos tipos y tamaños. Veamos.

Andrés Manuel López Obrador: “Muy querido Santa. Sé que acabo de decir que yo creo más en los Santos Reyes, pero por si las dudas te mando esta carta para pedirte cumplas mis deseos, porque de lo contrario te podré “balconear” en mi “mañanera”. Bien, no creas que es mucho lo que pido este año, nada más quiero que me traigas el juguetito de la Revocación de Mandato porque, aunque tú y yo sabemos que nadie quiere que me vaya, debo estar en campaña permanente para poder distraer la atención a los problemas de México. Así que nada más concédeme ese deseo mi querido gordinflón y prometo portarme bien de aquí a fin de año”.

Lorenzo Córdova Vianello: “Mi queridísimo Santa, en esta ocasión te saludo para pedirte equipo deportivo, principalmente mándame unas caretas, rodilleras y coderas para protegerme de la paliza diaria lanzada desde el púlpito presidencial, así como de todos los afines a la 4T. Sabes, querido Santa, ya no siento lo duro, sino lo tupido”.

Hugo López-Gatell: “Estimado Santaclós, este año me he portado muy bien porque aunque la pandemia no la he controlado, sigo siendo el ‘zar’ en esa materia. Pero en realidad este año mi querido Santa tráeme de regalo un poco de credibilidad, puesto que hay quienes ya me consideran un simple bufón, sobre todo los columnistas, periodistas, caricaturistas y hasta la senadora Lilly Téllez que no me bajan de payaso”.

Y como el mismísimo presidente AMLO reveló en una conferencia mañanera su carta a Santaclós, los políticos locales no se aguantaron las ganas y también anotaron algunos de sus regalos más esperados.

Alfonso Durazo Montaño: El Gobernador sonorense tiene un enorme listado, pero espera muchos barquitos, autopistas y avioncitos porque se verían muy bien con su paquete de obras estratégicas del puerto de Guaymas, el aeropuerto de Obregón y la carretera Guaymas-Chihuahua, pero sobre todo se sabe que su regalo más deseado es que haya mucha paz.

Antonio Astiazarán Gutiérrez: En una conmovedora carta, el alcalde le contó a Santa todo lo que necesita Hermosillo, pero que se conformaría con una superbacheadora de última tecnología o una bolsa de unos 6 mil millones de pesos para tapar todos los hoyos de la ciudad, y sólo si podía, incluyera una nieve de limón.

Jacobo Mendoza Ruiz: Más feliz no puede estar el presidente del Congreso del Estado pues los regalos los recibió por adelantado al sacar adelante todas y cada una de las iniciativas trascendentes y el presupuesto sin problemas con una oposición colaboradora y asegurando desde su posición concretar el proyecto de la 4T en la entidad.

Los sonorenses tienen puesta su esperanza en que haya más resultados que discursos, que la pandemia de Covid-19 ceda y que la tranquilidad regrese a cada hogar, a las calles y a todo el País.

¡Que para todos sea una Nochebuena llena de paz y una feliz Navidad!