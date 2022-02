Censura, de mil modos

Desaprobación, reprobación, veto, condena o rechazo: Así entenderemos el término “censura” en este texto, concretamente en referencia a la libertad de expresión en los medios de comunicación. Al momento actual y a nivel mundial, 300 periodistas se encuentran en prisión por motivo del ejercicio de su oficio; por tercer año consecutivo corresponde a China ser el país con más informadores presos, un total de 50 por ahora. De 2006 a la fecha, aproximadamente mil 300 periodistas han sido asesinados en el mundo y sólo uno de cada 10 casos ha quedado judicialmente resuelto en tanto que el 90% permanece impune en un limbo judicial. El 10% de ese total mundial corresponde a México, con 125 periodistas asesinados en esos quince años. El escenario en nuestro País en los últimos seis sexenios arroja 24 comunicadores asesinados en el periodo de Carlos Salinas (0.3 por mes), 20 en el de Ernesto Zedillo (0.2 por mes), 24 en el de Vicente Fox (0.3 por mes), 48 en el Felipe Calderón (0.6 por mes), 47 en el de Enrique Peña Nieto (0.6 por mes) y 30 en esta primera mitad del Presidente López Obrador (0.8 por mes) representando la mayor concentración temporal de periodistas asesinados en los últimos 33 años. Las aniquilaciones pueden surgir desde la autoridad pública hasta por un cobro de facturas del crimen organizado. Recientemente la ONG internacional Reporteros Sin Fronteras señaló a México como el país “más mortífero del mundo para la prensa” y este tipo de señalamientos que son expresiones de una realidad soportada en las cifras arriba mostradas, si bien no constituyen propiamente una censura, de hecho ejercen un efecto de censura basada en el terror pues el profesional del periodismo frenará o inhibirá su pluma o su voz frente a la amenaza, múltiples veces antes ya cumplida en otros, de que no debe salirse del renglón cuando de exhibir las fechorías de otros se trate. El asesinato de periodistas es, en los hechos, la modalidad más brutal de censura, sí, pero no es la única. Le siguen muchas otras, como la prisión injusta, modalidad frecuente en países oprimidos por tiranías de corte contemporáneo, ya sea medio-orientales, asiáticas o tropicales y de cualquier polo político e ideológico bajo el débil motivo de castigo a delitos como “desestabilización”, “agitación” o “sedición social” y hasta “traición a la Patria” o “amenazas a la seguridad nacional”. Luego seguirán modalidades al estilo de advertencia como golpizas, rafagueo de domicilio, llamadas anónimas, recados escritos con sangre o pólvora y cosas por el estilo, cuyo efecto disuasivo es muy eficaz en buen número de casos; tampoco son censura típica, bueno, pues será muy atípica, pero igual ejercen censura. Y hay otra versión de modalidad de censura que es más sutil, encubierta, aunque a veces es discretamente cínica, como puede ser la presión laboral, la persecución tributaria, el señalamiento anónimo, la exhibición, el desprestigio, la cancelación de licencias o concesiones, etcétera, medidas que terminan imponiendo temor aunque no se deba nada, sugiriendo que “el que nada debe también teme”, no por culpa real sino por estar convencido de que frente a la astuta malicia del poderoso no queda sitio para la ingenuidad ni para excesos de confianza. América Latina, por desgracia, es un buen mal ejemplo de estos mecanismos de censura a la información que sí lo son de hecho, pero que no lo son de derecho y mucho menos éticamente sostenibles. Hoy la censura ya no es como antes: Ya no se trata de un señor o un grupo de personas que revisan un texto o unas imágenes y emiten un criterio al respecto. No. Hoy hay de todo, como en buffet, desde un balazo, una decapitación, tu desaparición o las rejas, o bien algo exquisito como un truco legaloide, una campaña de desprestigio o simplemente un bloqueo laboral… y a ver de qué vives.

Jesús Canale

Médico cardiólogo por la UNAM.

Maestría en Bioética.

jesus.canale@gmail.com