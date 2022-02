¿Castigar a los no vacunados?

Aclaración: Lo expuesto en este artículo se refiere a la actitud que debe tenerse frente a los no vacunados -voluntaria o involuntariamente- contra la Covid 19, con exclusiva referencia a las consideraciones éticas sobre esta materia y a la luz de lo que hasta ahora guardan los hechos científicamente sostenibles. A nadie se ocultan los conflictos sociales que los medios están ahora mismo exhibiendo al mundo entero sobre este asunto. Sobra decir que el análisis ético sobre el particular es por su propia naturaleza muy complejo.

Por fortuna un panel de científicos y eticistas de primer orden, miembros del Consejo Israelita de Emergencia Pública Para la Crisis de la Covid-19, ha emitido un posicionamiento con el título de “La ciencia y la ética en relación con el riesgo que suponen las personas no vacunadas”, ciertamente muy bien documentado y con la participación de académicos de Israel, Suecia y Estados Unidos, incluso premios Nobel entre ellos. Ese posicionamiento servirá de apoyo, entre otras fuentes, para algunas observaciones que aquí anoto.

En primer lugar aclarar que la carga viral, que es factor fundamental para infectar a otros, es similar entre vacunados y no vacunados, por lo que los individuos de ambos grupos pasan la infección a otros y todo indica que los vacunados, que con frecuencia ya se protegen menos, pueden ser altamente diseminadores de la infección.

Ocurre, además, que los países con las más altas tasas de vacunación han seguido igualmente teniendo “olas” de contagios, como había sido advertido y ahora ya bien sabido y confirmado: Bien se nos dijo mucho que la vacuna para Covid-19 es principalmente para no enfermar de gravedad y no para evitar a toda costa la infección en uno mismo ni evitar totalmente infectar a otros.

Es por estas observaciones que hay expertos que guardan dudas de que la inmunidad de rebaño o que la vacunación de hasta el 80 o 90% de la población tenga que seguirse de cero infecciones; así ocurrió, por ejemplo, en Islandia que, con vacunación del 85% de la población, ha mostrado aun así una nueva “ola” de contagios.

No está claro que las personas no vacunadas pondrán en mayor riesgo que las vacunadas al resto de la población de manera que, considerando esta observación, no está sólidamente deEl que los no vacunados sean un riesgo adicional de salud para la población ni que sean los culpables de la continuación de las “olas” de la pandemia. Científicamente, eso sí, el riesgo de los no vacunados es para su propia salud y su propia vida y ciertamente representan un mayor potencial para agotar los recursos sanitarios, especialmente los hospitalarios como camas, oxígeno, respiradores, medicamentos, cuidados intensivos, etcétera.

A pesar de la mencionada evidencia -o mejor dicho, de la falta de evidenciaa los no vacunados se les segrega, se les limitan sus derechos personales y se les impone una obligación individual y legal de vacunarse bajo la acusación de ser los inductores del empeoramiento cíclico de la pandemia y promotores directos de muertes ajenas; terminan siendo mal señalados, objeto de rechazo social y en algunas ocasiones han sido blanco de violencia física.

La decisión de vacunarse o no vacunarse pertenece a cada persona y puede depender de la buena o mala información que se tenga, de las estrategias oficiales de convencimiento público o de mensajes mediáticos de persuasión pero también de disuasión e incluso de factores complejos como desconfianza, sospechas, miedos y hasta fobias.

Estoy, como la gran mayoría, bien convencido de la enorme ventaja de vacunarse contra la Covid-19 y promuevo esta protección todos los días, pero entiendo que hay personas que por motivos, para ellos suficientes, rechazan vacunarse y no por esto deben considerarse en automático insolidarios por propia voluntad, inmorales o delincuentes. Y menos tratarse como tales.