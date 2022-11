Bye 4T; hola demagogia

Conclusiones iniciales después de la “peje-marcha” de este domingo:

1.- El Presidente entró en pánico tras la enorme demostración orgánica (hay que usar las palabritas de moda) del pasado 13 de noviembre. Una multitud en todo el País le dio un mensaje claro de inconformidad ante sus medidas y él no dudó en hacer una burda concentración, dilapidando recursos del Estado, para demostrar que todavía tiene músculo. Artificial, pero suficiente para su ego. Lamentable.

2.- En MKT, un logotipo y un slogan tienen un tiempo de vida, generalmente se proyectan para que duren al menos 10 años. Cuando ya no funcionan hay que cambiarlos y la 4T se acabó exactamente en cuatro años. Por eso lanzó el Humanismo Mexicano. Poco a poco, muy poco a poco, nos irá explicando su concepto. Pero si por Humanismo se refiere a rechazar la violencia, dejar de consentir a los criminales y por una vez meterlos en cintura, que sea bienvenida su nueva demagogia. Mientras tanto: Bye, bye 4T.

3.- En música no da una el señor. Muy emocionado, dijo que “el que no quiere a su Patria, no quiere a su madre”, atribuyendo la frase al panameño Rubén Blades, cuando es parte de la canción “Latinoamérica” de Calle 13. Una cosa es René-Residente (“insulté al Gobernador y quedó televisado. Censuraron cuatro años de mi calendario”) y otra muy diferente el cobarde de “Pedro Navajas”. Pero ya entrados con la canción de Calle 13, podría decirle: “Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar el Sol. Este pueblo no se ahoga con marullos y si se derrumba yo lo reconstruyo. Perdono, pero nunca olvido… aquí estamos de pie”.

4.- Ahora resulta que debemos agradecerle por cumplir con la Constitución. El señor anunció que, en 2024, no se va a reelegir. Uff, gracias, gracias, gracias.

5.- Los miembros de Morena ya son burdos, sin tacto político. Gobernadores, desde Sonora hasta Tabasco, no dudaron en usar millones de pesos del pueblo para mandar camiones con sus miles de acarreados, todo con tal de hacer sonreír al personaje que idolatran. Qué triste perder la dignidad de esa manera.

“BATMAN” Y “ROBIN”

Que difícil entender la bipolaridad de los políticos. Al inicio de este sexenio, de tanta saliva y nulos resultados, Alfonso Durazo juraba y perjuraba que todos nuestros males se remontaban a los últimos 30 años, cuando convirtieron a Sonora en una especie de “Ciudad Gótica”. Esto cubría los sexenios de su némesis Beltrones, López Nogales, Eduardo Bours, Guillermo Padrés y Claudia Pavlovich. Al más puro estilo de su sensei (“El Peje”, claro) tomó la actitud de “a mí ni me vean, la culpa es de tooodos los demás”. Con él hemos tenido las mesas de seguridad (pausa para reírse) después de cada crimen de alto nivel mediático.

Los generadores de violencia (un adjetivo que ha sido el gran y único logro de María Dolores) son dueños de cada rincón del Estado, especialmente Cajeme y sus alrededores.

La semana pasada causó revuelo un video en el que Eduardo Bours esperaba al ahora Gobernador para darle raite al aeropuerto. Muchos se preguntaban cuál era el mensaje. Tan simple como saber que “Batman” ya fue y “Robin” quiere ser, pero no sabe bien a bien de qué se trata. Al rato salieron con que habían platicado de planes de desarrollo para el Sur del Estado.

Qué manera de atentar contra nuestra inteligencia. Para empezar, Bours no es alcalde, ni legislador, ni líder social, ni delegado. Es más, “ni priyista es”, como dijo una doña de Obregón. Así que de obras mejor ni hablamos.

Fue un mediocre acto mediático en el que ambos quedan muy mal. Durazo porque hace pacto con la “treintena trágica”, aunque luego haya querido desmarcar al Boursismo. Y Bours porque está en “stand by” con el PRI (no eres tú, soy yo) pero su corazón, se supone, sigue ligado allá. De repente le dio por erigirse en fan de Durazo (casi, casi dice que es más maravilloso que Beltrones, jajaja). Como dirían las señoras de antes, “no te queda, mijito”. Como cajemense deberías cuestionarlo por la manera en que se ha disparado el crimen y lo mal manejado.

Sigo pensando que Eduardo fue un buen Gobernador, pero decepciona verlo en calidad de tapete político y promotor (pro bono, supongo) de un Gobierno ineficaz. Cuando deben surgir los liderazgos nos topamos con estas cosas. Por eso estamos como estamos. ¡Recórcholis, “Batman”, este “Robin” necesita ayuda!

Periodista sonorense con 40 años de experiencia. Nieman Fellow ´99, por la Universidad Harvard. Ganador del premio SIP opinión en 2008. Correo martinholguin@gmail.com