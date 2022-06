Biden no es ni bueno ni tarugo y se la cobrará a AMLO

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la Novena Cumbre de las Américas que empezó el lunes en Los Ángeles (California) necesariamente repercutirá en la de por sí tensa y complicada relación de nuestro País con Estados Unidos.

AMLO insiste en que dejar plantado al anfitrión del evento no afectará negativamente la relación porque, según él, el presidente estadounidense Joe Biden es “un hombre bueno”. Es probable que el Presidente quiera que creamos que Biden no sólo es bueno sino tarugo, pero la realidad es que no se llega a tener el cargo de mayor poder en el mundo siendo bueno o tarugo.

Durante su larga carrera de 52 años, Biden ha tratado con quién sabe cuántos jefes de Estado o de Gobierno, algunos verdaderamente importantes en el ámbito internacional, siendo Andrés Manuel uno más en la larga lista. Seguramente, algunos de ellos, importantes o no, no se comportaron como a él le hubiera gustado.

Pero el que Andrés Manuel lo haya desairado públicamente como lo hizo no es algo que vaya a pasar por alto y menos cuando en lo personal su nivel de aprobación está muy abajo y su país enfrenta diversas crisis internas y externas. Cuando lo crea conveniente se la cobrará al mexicano.

Para empezar, la forma en que AMLO menospreció la invitación de Biden ha sido inmediatamente utilizada por Rusia y China para minimizar a éste y a la Cumbre.

Por ejemplo, un artículo que se publicó ayer en el sitio web de la cadena de televisión rusa RT, intitulado “Importante cumbre liderada por EU calificada como un fracaso - El líder de Venezuela ofrece en su lugar una reunión más inclusiva de las Américas”, anota que: “El presidente venezolano, Nicolás Maduro, elogió a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por no asistir a la ‘Cumbre de las Américas’ dirigida por Estados Unidos.

Maduro, quien no fue invitado al evento en Los Ángeles, sugirió una reunión más inclusiva con el presidente estadounidense Joe Biden ‘como invitado’. Maduro manifestó, además, su ‘admiración por la lucidez y valentía del Presidente de México’”.

También ayer, el editorial de China Daily, un periódico en inglés publicado en China, llevó por título “ La intención de Washington de controlar su patio trasero augura el fracaso de la cumbre de Los Ángeles” y en parte dice: “Las repercusiones de la insistencia del Gobierno de Joe Biden en no invitar a los líderes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Novena Cumbre de las Américas (…) son tan fuertes y amplias que ha sido un desafío para el Gobierno incluso asegurarse que lleguen los líderes invitados.

Que varios líderes regionales hayan protestado por la decisión, incluso con la amenaza de su ausencia personal, es sólo una señal del descontento de América Latina con la arrogancia de Washington (…) La administración de Biden y el Partido Demócrata están bajo una presión cada vez mayor por los problemas de migración, que se avecinan en el periodo previo a las elecciones de mitad de periodo, y también están desesperados por limitar la creciente influencia china percibida en la región”.

La decisión de AMLO está siendo explotada por los enemigos de EU y eso no nos conviene a los mexicanos. Biden demostrará, más temprano que tarde, que ni es bueno ni tarugo y se la cobrará.

Eduardo Ruiz-Healy es periodista de radio y televisión.