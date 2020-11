¿Por qué Best Buy deja México?

Vaya que esa noticia nos ha sorprendido a muchos. En primer lugar, ha sido una experiencia agradable ir a las tiendas hechas a imagen y semejanza de las americanas, con un surtido extraordinario de gadgets y un buen servicio del personal (quienes fueron los primeros sorprendidos al enterarse por las noticias que pasarán a ser desempleados a partir de diciembre 31. Pero, en segundo lugar, la duda más importante es saber los motivos reales que tienen para dar semejante paso.

Vayamos primero a las declaraciones oficiales.

Fernando Silva, presidente de Best Buy México: “Los efectos de la pandemia han sido profundos y no es viable mantener nuestro negocio en México”.

Corie Sue Barry, Best Buy CEO, en resumen dijo que, como resultado de un análisis “from top to bottom (de arriba a abajo)”, asegurarían que los recursos estén alineados a las oportunidades que ven en el futuro.

En síntesis oficialmente nos ofrecen dos elementos:

1. Efectos de la pandemia de Covid-19.

2. Reasignación de recursos a oportunidades.

Dentro de las primeras reacciones de especialistas y medios, se han incorporado otros dos elementos:

3. Transformación de la empresa al e-Commerce.

4. Riesgos en el futuro del País.

Hagamos un breve análisis de cada una de ellas.

1. Efectos de la pandemia. Como hemos aprendido este año, el término “pandemia” implica que la epidemia se ha vuelto mundial. Hoy en día, Best Buy tiene operaciones en tres países: Estados Unidos con 991 sucursales, Canadá 168 y México 45. ¿Por qué cerrar sólo México, si el efecto es mundial? Hasta donde me quedé, el país más afectado es Estados Unidos. Por otro lado, si el efecto de la pandemia ha sido tan fuerte, ¿Cómo es posible que las ventas comparables por tienda hayan subido 27.3% en México y Canadá? Y para cerrar este punto, ¿Por qué tomar decisiones de efecto de la pandemia justo cuando estamos a semanas de tener varias opciones de vacunas contra el Covid-19?

2. Reasignación de recursos a oportunidades. Las operaciones internacionales (México + Canadá), quitando las costos por cerrar México, tendrían una utilidad de 5.2% de las ventas. No sé cuánto aportó cada país a ese resultado, sin embargo, lo que sí sabemos es que de los Usd 1,000 M de ventas internacionales, México aporta el 40% de esos ingresos, pero lo hace con el 21% de las sucursales. Por lo tanto, el ingreso por tienda es alrededor del doble. Seguramente habrá oportunidades dentro de su estrategia de ventas con mejor tendencia que México, pero el País no parece estar quitando recursos a las demás iniciativas.

3. Transformación de la empresa al e-Commerce. Ni siquiera haré el punto de la tendencia al comercio electrónico en cualquier producto y más en los que ofrece Best Buy. Ante la amenaza de grandes jugadores como Amazon y Walmart.com, Best Buy tiene que moverse agresivamente a este canal. Sus ventas crecieron 175% en este trimestre, lo cual indica que van por buen camino. Sin embargo, y éste es un gran sin embargo, el 40% de sus ventas en línea son recogidas en tienda. Si la apuesta en México fuera al e-Commerce, no cerraría todas sus tiendas.

4. Riesgos en el futuro del País. Resulta obvio que afecta el ánimo de las empresas internacionales invertir en un país con alta inseguridad, antagonismo del ejecutivo con empresarios, bajo estímulo a inversiones, cambiante marco jurídico, toma de casetas y vías férreas, etc. Sin embargo, en los últimos dos años el número de tiendas en el País creció de 35 a las 45 que existen hoy. El clima adverso no es de este año, ¿Por qué una decisión tan repentina y drástica? ¿Qué estudio de mercado hicieron?

Después de recorrer los cuatro criterios, no encuentro uno solo que justifique la decisión, lo más probable es que sea una combinación de estos. Lo que es seguro es que necesitamos más empresas como Best Buy o Lowe's que permanezcan en el País, ofreciendo buen servicio y empleos formales y formativos a nuestros jóvenes.

Todos los problemas traen oportunidades; en este caso confiamos que empresas mexicanas pujantes (Steren por ejemplo), ocupen el lugar que deja Best Buy.

Alberto Cárdenas Aldrete

El autor es consultor fundador de Salesexpert.