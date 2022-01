Asuntos varios

No, no hay demasiadas novedades aún. Es apenas el día 15 de este año que será largo si no nos ponemos todos a hacer la parte que nos corresponde.

Lo que al arranque de este año ha venido sucediendo, es básicamente la continuación del estado de cosas al cierre del año pasado. Mire, vámonos por partes. En materia de seguridad pública la cosa sigue compleja, por no utilizar yo otra palabra que meta en problemas a mi editora.

Se siguen localizando fosas clandestinas, decenas de cuerpos en ellas que siguen sin ser identificados.

No olvidemos el dato de que Sonora se mantiene entre los 10 estados de la República con más hallazgos de fosas y cuerpos.

Los enfrentamientos no acaban y las personas que se dedican a actividades criminales no han dejado de circular por las calles y callejones de muchos de los municipios, pueblos, ejidos y rancherías de Sonora en donde desarrollan su ilícita actividad comercial.

Los baches siguen ahí, esparcidos prácticamente por todo el territorio sonorense, esperando que lleguen los recursos necesarios para desaparecer… al menos hasta que llueva otra vez.

Del covid mejor ni le digo nada. O bueno mejor sí le digo, porque ya tenemos tres días en que se rompe la barrera de los mil contagios diarios, según los reportes oficiales de la Secretaría de Salud en Sonora.

José Luis Alomía, el epidemiólogo al frente de la dependencia, debe estar sufriendo horrores para detener el cerco, aunque en público es mucho menos dramático su comportamiento.

El médico se advierte sereno en sus intervenciones públicas.

¿Sabrá cosas que nosotros no? Empiezan a conocerse versiones que indican que la variante Ómicron ofrecerá la ansiada inmunidad de rebaño que al final acabará con la pandemia y nos permitirá regresar a la normalidad. Ojala fueran ciertas.

En lo personal no me parece coticos rrecta la recomendación de evitar hacernos pruebas si no presentamos síntomas.

Es el derecho de toda persona hacerse la prueba y tener la certeza que ella ofrece, porque hay casos asintomáticos, las mismas autoridades nos lo han enseñado.

En fin.

Que este es el año en que Estado y municipios deben empezar a ofrecer los primeros resultados de sus gestiones.

Ya ejercen presupuestos y programas diseñados de acuerdo a sus planes de gobierno.

De entre los principales municipios se ven complicadas las gestiones de Karla Córdova en Guaymas, por el profundo problema de inseguridad, más el rezago en servicios públicos, el drenaje del Centro, la falta de obra pública importante.

Hay pues mucho en qué entretenerse, como para andarse ocupando de cambiarle de nombre a un bulevar. En fin.

A Javier Lamarque en Cajeme se le complicó el panorama, que ya lo estaba con las ejecuciones y levantones, ahora se le levanta en armas el Sindicato de Trabajadores del Organismo Operador del Agua.

Si usted se queja de los baches en Hermosillo, se nota que hace mucho que no va a Cajeme…es un desastre aquello.

En Hermosillo Antonio Astiazarán cuida y trata con pinzas su buena relación con el gobernador Alfonso Durazo, con quien ha mantenido un vínculo que data de años y partidos anteriores.

Se especula que las patadas debajo de la mesa entre el gabinete de Toño están a peso…y no lo dudo, no me extraña y no es el único. Si entre los de MORENA se pelean, imagínese éstos que son coalición.

Él sabrá cómo meterlos en cintura, porque pendientes en la capital hay a puños también y no está la cosa como para andar gastando el tiempo en esos asuntos.

Ya iremos desmenuzando las cosas.