En algunas ocasiones he comentado que la alcaldesa de Hermosillo, Célida Teresa López Cárdenas es, por su posición política, una candidata natural a la gubernatura del Estado por Morena.

No se ha pronunciado abiertamente sobre el tema y quizá no lo haga en este momento, porque le abriría un frente que no necesita.

Ahora tengo elementos suficientes para decirle que, efectivamente, ella sí tiene interés en el tema.

Son varias las circunstancias que ponen a la alcaldesa capitalina en posibilidades de nominación rumbo al 2021.

Una es la agenda tan compleja que desahoga en todo el País Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque no hay señales de que haya cancelado sus intenciones de buscar la gubernatura.

Aquí en Sonora hay un equipo cercano que está operando políticamente a su favor.

La posibilidad de que el Presidente le pida que permanezca en el cargo o que incluso ocupe otra secretaría es real.

La senadora Lilly Téllez no quiere, ella vive un intenso momento político en el Senado, y en lo personal, una bella etapa de su vida.

Javier Lamarque, el diputado federal y ex alcalde perredista de Cajeme nomás no da una, cada que se aparece en su tierra alguien le reclama algo.

Jorge Taddei, a mi parecer, sería un muy buen diputado federal, pero no lo descartemos aún.

Ana Guevara es segura candidata del PT, pero en Morena sus posibilidades no transitan todavía.

De los alcaldes de Morena en Sonora, definitivamente Célida es la que ha destacado, operado políticamente, hecho alianzas y gestiones como ningún otro de sus colegas, que a duras penas entienden la administración pública.

Y si a eso le sumamos que ahora sí lo está considerando... pues esto se pone bueno.

HABRÁ INTERNA EN EL PAN

La semana pasada tuve una breve charla con Ernesto Munro, dirigente en Sonora del Partido Acción Nacional, y desde luego, hizo algunas precisiones sobre mi comentario.

Niega que esté tratando de inclinar la balanza a favor de su hijo, que es alcalde de Puerto Peñasco.

Sostiene que impulsará un proceso interno en donde haya más de un aspirante a la candidatura al Gobierno de Sonora.

"Bienvenido el 'Toñito' Astiazarán, pero también cualquier otro u otra que tenga deseos de participar en el ejercicio democrático que en su momento llevaremos a cabo".

Es lo que sostiene el dirigente estatal del PAN en la charla que sostuvimos hace días, lista la réplica y le mando un abrazo respetuoso.

DOLORES

María Dolores del Río no permitirá ser moneda de cambio en Movimiento Ciudadano (MC) y defenderá su candidatura al Gobierno, se lo dijo a colegas periodistas de Cajeme.

Creo conocerla lo suficiente para decirle, estimado lector, que ella no está jugando y eso que dijo es exactamente lo que hará. No se va a dejar.