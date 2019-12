Aplauso al Teletón

El próximo 14 de diciembre se llevará a cabo, como cada año desde 1997, una nueva edición del Teletón. Cada año me daban ganas de escribir un artículo sobre este ejercicio de solidaridad humana, pero me entraban las dudas porque yo conduzco un programa en FOROtv y colaboro en otro en Las Estrellas, ambos canales de Televisa.

Me inquietaba que la columna se interpretara como una pieza publicitaria para apoyar a esta empresa. Con el fin de evitar malas interpretaciones, mejor no escribía sobre este tema. Bueno, pues este año ya cambié de opinión. Voy a hablar y apoyar al Teletón. Y aclaro: Nadie me pidió hacerlo, lo hago por motu propio.

Me convencí de escribir este artículo después de escuchar, hace unos días, un discurso del fundador y actual presidente de Fundación Teletón México y Fundación Teleton USA, Fernando Landeros. El “Chobi”, como se le conoce coloquialmente, es un mexicano ejemplar que ha dedicado su vida a ayudar al prójimo. Por desgracia, no hay muchos como él en nuestro País. Guiado por una gran religiosidad cristiana, Landeros ha logrado mover cielo y tierra para que hoy existan 22 Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRITs) un Centro Autismo Teletón y el Hospital Infantil Teletón de Oncología.

En alguna ocasión, Fernando me invitó a conocer uno de los CRITs. Fui al de Tlalnepantla, Estado de México. Me quedé impresionado. Instalaciones de primer mundo, bien mantenidas, muy limpias, con personal tremendamente capacitado que atiende a niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética. También brindan apoyos a sus familias. Desde la apertura del primer centro en 1999, los CRITs han atendido a más de 110 mil familias.

Dejé el CRIT con un nudo en la garganta después de hablar con varios de sus beneficiarios. Qué maravilla dedicarse a la labor de ayudar a gente discapacitada que carece de recursos para una rehabilitación adecuada. Sin ningún ánimo publicitario, aplaudo la labor del “Chobi” Landeros. Envidio su profunda espiritualidad que lo motiva.

Aquella ocasión que visité el CRIT de Tlalnepantla, le hice una entrevista a Fernando para mi programa en FOROtv. Con paciencia y pasión, respondió cada una de las críticas que le han hecho al Teletón. Que si presenta una visión estereotipada de las personas con discapacidad. Que si este ejercicio sirve para lavar dinero y evadir impuestos. Que si México requiere más un cambio social que donaciones individuales para ayudar a los desprotegidos. Que si esto es una frivolidad de las élites para hacerse pasar como los “buenos” que están salvando a los más pobres. Que si los CRITs reciben dinero de los gobiernos que no tendría que administrar un ente privado como la Fundación Teletón.

Yo estoy convencido que el Teletón es un gran evento de solidaridad. Muchas veces acusamos, con razón, a los ricos mexicanos por no hacer nada para aliviar la pobreza en el País. Y, cuando lo hacen, también se les critica por hacerlo, como en el caso del Teletón.

Si usted tiene alguna duda sobre el Teletón y su Fundación, es muy sencillo: Acuda a uno de los CRITs y solicite ver las instalaciones. Hable con los especialistas y los beneficiarios. Vea lo que está sucediendo ahí. Compruebe la loable y eficaz operación para ayudar a los discapacitados y sus familias.

Desgraciadamente, durante muchos años, el Teletón quedó atrapado por las luchas electorales. Uno de sus críticos fue el hoy Presidente cuando se encontraba en la oposición. Hoy, ya en el Gobierno, López Obrador finalmente ha reconocido el valor de los CRITs. Esta semana, ante la falta de infraestructura del sector público, el mandatario planteó otorgar recursos gubernamentales para que más gente pueda acudir a estos centros. “Independientemente si nos gusta o no nos gusta, si consideramos que fue bueno o fue malo, si fue auténtico o fue falso, lo que hay en el País son las clínicas del Teletón, tienen más cobertura que no descarto la posibilidad de utilizar esas clínicas mediante un acuerdo para que las instalaciones sean más utilizadas, porque [las nuestras] tienen muchas limitaciones por falta de recursos, no lo descarto, sería una excepción”, dijo en una de sus conferencias matutinas.

Muy a su estilo, con renuencias retóricas, el Presidente ha concedido, en los hechos, el valor del Teletón. No es peccata minuta para un político tan porfiado como AMLO. Celebro su cambio de postura. Es un gran reconocimiento para el “Chobi” y su equipo de trabajo, así como para todos los medios, incluyendo Televisa, que cooperan con esta labor solidaria. Enhorabuena.