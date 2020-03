Animal Crossing: New Horizons ha vendido el 90% de su stock

A tan solo nueve días del lanzamiento oficial de Animal Crossing: New Horizons es indiscutible el éxito que ha logrado este título de Nintendo. Ahora nos llegan más detalles sobre las cifras de ventas de su primera semana.

Logrando vender casi 2 millones de unidades en tan solo tres días, se ha confirmado que corresponde al 90% del stock inicial que mandó Nintendo a las tiendas en Japón. Las cifras fueron reveladas en la pagina de dengekionline.

Superando a su antecesor New Leaf en ventas con una enorme diferencia, ya que este título de Nintendo 3DS vendió 559 mil unidades en su primera semana y con un total de 4 millones en su vida útil. Así que este nuevo título de la franquicia ha logrado superar las expectativas trazadas por sus antecesores y convirtiéndose en un juego lleno de memes de internet.



También supera Animal Crossing: New Horizons a Pokémon Espada y Escudo con 1,8 millones de unidades vendidas en su primera semana frente a los 1,5 millones del juego de Pokémon.



Las ventas digitales no forman parte de este analisis de datos, pero se estima que en conjunto podría superar los 2 millones en los primeros días.



Animal Crossing: New Horizons salio a la venta el mismo día que Doom, sin embargo aun no se han revelado las cifras de ventas para conocer cual fue el juego más popular en el mes de marzo.