Andrés Manuel no está a la altura de las circunstancias

A finales de enero de 2019 el Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (Cidob) me invitó a escribir un breve texto para su Anuario Internacional Cidob 2019 (https://bit.ly/2W4otaA).

Acepté con gusto debido a la importancia de este think tank independiente dedicado al estudio e investigación de los grandes temas de la actualidad internacional.

De acuerdo al 2019 Global Go To Think Tank Index Report que desde 1989 elabora anualmente la Universidad de Pennsylvania, Cidob es el 8º think tank independiente del mundo, el 12º mejor de Europa Occidental y el 36º del mundo.

El texto que escribí y se publicó en anuario se titula México: Un reto mayúsculo para AMLO, anota, entre otras cosas:

“Es un hecho que AMLO heredó un país inmerso en una terrible crisis de seguridad, corrupción y valores.

“El Gobierno no cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos suficientes para, en el corto plazo, enfrentar exitosamente al hampa. No hay suficientes policías federales ni locales plenamente capacitados y bien pagados. Los ministerios públicos o fiscalías, tanto a nivel federal como estatal, son insuficientes y un elevado porcentaje de su personal es corrupto y poco profesional. Lo mismo puede decirse de la mayoría de los tribunales del País por su incapacidad de impartir justicia de manera expedita y eficaz.

“La mayoría de los mexicanos no se sienten seguros fuera de sus casas y, en ocasiones, tampoco dentro de ellas. Las tasas delictivas han aumentado año tras año y la mayoría de los delitos no se denuncian ante las autoridades porque las víctimas no confían en ellas.

“El hecho de que las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia sean ineficientes o corruptas y que los ciudadanos no confíen en ellas, resulta en una impresionante tasa de impunidad.

“La percepción generalizada es que la mayoría de los servidores públicos son corruptos: Desde un policía de crucero hasta un funcionario de la más alta jerarquía.

“La crisis de valores se refleja en la violencia, delincuencia y corrupción generalizadas.

“De acuerdo con un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), casi la mitad de los hijos de los mexicanos más pobres no podrá mejorar su nivel de vida: Están condenados a la pobreza.

“Los retos que enfrenta el nuevo Presidente mexicano son enormes, lo que no significa que sean insuperables. Los problemas económicos y sociales del País no empezaron ayer: Han sido parte de la realidad durante siglos. Para resolverlos se deberán abatir los altos niveles de corrupción e impunidad, mejorar la eficiencia del aparato burocrático, elevar la calidad de la educación, entre muchas otras cosas. Será una tarea inmensa que durará decenas de años, si no es que un siglo o más.

“Andrés Manuel tiene la oportunidad y el mandato popular para iniciar el esfuerzo cuyos frutos se verán plenamente dentro de algunas generaciones. Ojalá esté a la altura de las circunstancias”.

AMLO llevaba unos 100 días en el cargo cuando escribí lo anterior, cuando ni remotamente me imaginaba algo como la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias; hoy lleva 515 y por la manera en que ha actuado ante la pandemia y la crisis económica, demuestra que no está a la altura de las circunstancias.