Alianza Netflix-Walmart. ¿Para qué?

¿Conocen el concepto del “Club de las 5 am”? Pues soy miembro desde mucho de que Robin Sharma lo bautizara de esa forma. Pero, a diferencia de lo que dice Robin, mis primeros minutos del día no son para hacer ejercicio, sino para informarme. Sin duda hacer ejercicio te despierta rápidamente, pero con el nivel de noticias que ha tenido el mundo en los últimos tiempos (pandemias, calentamiento global, crisis, etc.), me atrevería a decir que te despiertas más rápido.

Las noticias de alto impacto, son generalmente “negativas”. Sin embargo, dentro de éstas, hay otras mas que me encantan por ser positivas y por el análisis que se requiere para comprender sus implicaciones en el mundo empresarial, y por consecuencia en la sociedad. Por ejemplo, que la nueva carrera espacial no es entre EU, China y Rusia, sino entre Amazon, Space X y Virgin.

Otro tipo de noticias empresariales que me gusta leer son las alianzas. Por ejemplo, siendo Walmart un retailer y Netflix una plataforma de contenido; ¿por qué buscan una alianza? ¿Qué podemos aprender de ésta para llevarlo a nuestros negocios?

La alianza consiste en vender a través de Walmart productos originales de las series de Netflix. De entrada estarán disponibles las camisetas de ‘El juego del calamar’, los reproductores de casetes de ‘Stranger Things’ y ropa de cama de ‘CoComelon’, entre otros.

¿Qué gana cada aliado?

Netflix. Una nueva fuente de ingresos. Hacer merchandising de tu negocio core, no es una jugada muy loca considerando el ingreso millonario de Disney con los artículos de sus personajes, o las 2.75 millones de camisas que vendió el equipo de futbol Bayern Münich en 2020. Netflix hace dos movimientos, el primero es diversificarse, que es independiente de la alianza; el segundo es la misma alianza, la cual le da penetración ayudándole a llegar al mercado de clientes de Walmart.

Walmart. Mejora su oferta con productos exclusivos que no puedes encontrar en ningún lado, sobre todo en su archienemigo Amazon que, por cierto, también lo es de Netflix. Diferenciarse en producto, no sólo en precio, es una tarea no muy sencilla en la industria retail global.

¿Qué riesgo corre cada aliado?

Netflix. La diversificación siempre he dicho que es un arma de doble filo. En algún momento, si no lo haces, muere la empresa; pero en otros por hacerlo (mal), sucede lo mismo. La empresa perdió en 2021 430 mil suscriptores en Estados Unidos y Canadá. Lanzar la línea de merchandising no mejora su negocio original de contenido online. Si su producto core está perdiendo competitividad frente a los nuevos jugadores (HBO, Disney+, etc) ésa debería ser su preocupación principal, no andar lanzando merchandising. Como hemos dicho muchas veces aquí, la tendencia a largo plazo no te la da el esfuerzo comercial, te la da el producto.

Walmart. A diferencia de Netflix, Walmart no tiene mucho en juego. Están incorporando una línea de productos a las miles que ya tienen. Tal vez, dependiendo los acuerdos que tengan, pudiera poner en riesgo la venta actual de productos Disney ya que este es competencia de Netflix en contenido online. Sinceramente no lo creo, ya que Amazon también vende Disney.

Aprendizaje

Si buscas todos los tipos de alianzas posibles, vas a encontrar enormes listas muy poco digeribles. Acorde a la metodología de Salexperts, podemos sintetizarlas en sólo dos tipos:

1.- Te dan más clientes. (ver CCO en salexperts.com).

2.- Te mejoran el producto. (ver CGP).

Antes de decidir qué alianza considerar, tienes que analizar realmente qué es lo que necesitas. Hacer alianzas estratégicas suena muy bien y nos hace sentir muy fregones, pero sacar provecho real de ellas es casi siempre más difícil de lo que parece (ejemplo AOL-Time Warner).

Si requieres incrementar la base de clientes y la alianza que buscas fortalece el producto, podrías condenarlo a la mediocridad; si es al revés, tu negocio podría acelerar su muerte.

