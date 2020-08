¿Alguna semejanza?

La doctora en sicología clínica, Mary L. Trump (1965), sobrina del Presidente de Estados Unidos, acaba de publicar el libro Siempre demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo (Urano, 2020) que es un éxito a nivel mundial.

Ella es hija de Fred Trump, hermano de Donald Trump, y tiene una maestría en literatura por la Universidad de Columbia. Con motivo de la presentación de su libro ha dado una serie de entrevistas por todo el mundo.

En la que concedió a Víctor Sancho (El Universal, 14.08.20) plantea que sobre su tío “ha faltado (…) una discusión abierta sobre su capacidad mental. Desde un principio encontré desconcertante que no se le hiciera responsable de nada, asumiendo que tiene una mala personalidad”.

Y añade que no pude contar “la cantidad de veces que he escuchado a gente decir que miente, engaña, maltrata a las mujeres, pero es inevitable (…) Sólo por el hecho de que siempre ha sido horrible no significa que debamos dejarle seguir siendo. Que sea incapaz no significa que no se le tenga que tomar en serio cuando habla”.

La sicóloga clínica sostiene que el Presidente “usa amenazas e intimidación, abuso y probablemente castiga a quienes le dicen la verdad, destroza a quien no le siguen al pie de la letra (…)” y que está aterrorizado por dos cosas; “una es que la gente, incluido él mismo, descubra la verdad sobre él. Gasta una cantidad enorme de energía para asegurarse de que eso no ocurra. La otra es que sigue aterrado por mi abuelo, que castigaba la debilidad con el castigo más severo (…) Cuando escuchamos a Donald hablar con su hiperbólica autoestima de lo magnífico que es, está hablando a una audiencia de una persona: Mi abuelo. Está tratando de convencerlo de que no lo mate”.

La autora, que se manifiesta abiertamente como lesbiana, tenía 16 años cuando su padre murió a consecuencia de su alcoholismo. Era el mayor y su padre quería se hiciera cargo de los negocios inmobiliarios de la familia, pero se negó y se hizo piloto. Ella ha votado siempre por el Partido Demócrata.

Como profesora ha dado cursos de sicopatología y sicología del desarrollo. Piensa que el libro ahora tiene más sentido “porque la gente ha visto el daño que ha hecho su ineptitud, su impulsividad, su ignorancia y su crueldad. Tenemos evidencia de las cosas espantosas que han ocurrido directamente de él”.

Para ella resultó alarmante que siendo su tío como es, más de 60 millones de personas votaron por él y “cuando se escabullía de todo fue cuando me di cuenta de que él no era realmente el problema, era la gente a su alrededor. Cuanta más información saliera sobre su incapacidad, menos capaz sería la gente que lo rodea de apoyarlo sin sufrir las consecuencias”. ¿En México no habrá un sicólogo o un siquiatra que se anime a hacer un libro como este?

