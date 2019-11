Aforismos del periodismo

“Leo periódicos ávidamente. Es mi forma de ficción continua”. Aneurin Bevan.

“Cada periodista debe un tributo a la malignidad”. La Fontaine.

“El periodismo consiste esencialmente en decir ʽLord Jones ha muertoʼ a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo”. Chesterton.

“Es inteligente como un periódico. Lo sabe todo. Lo que sabe cambia cada día”. Elías Canetti.

“Los periodistas escriben porque no tienen nada que decir, y tienen algo que decir porque escriben”. Karl Kraus.

“Nuestro periódico no contiene, como creía Hegel, nuestra plegaria realista de la mañana, sino más bien nuestra farsa surrealista cotidiana”. Cornelius Castoriadis.

“Los periodistas nos dejamos llevar por la imaginación y a veces creemos que con dos vértebras se reconstruye un diplodocus”. André Fontaine.

“Reúne primero los datos, que ya tendrás tiempo de distorsionarlos como te plazca”. Mark Twain.

“Los periódicos son organismos político-financieros y sólo se proponen difundir la literatura ʽen sus columnasʼ si esta literatura hace aumentar las ventas”. Antonio Gramsci.

“El periodista debe escribir a gran velocidad porque si no corre el riesgo de que al llegar al último renglón, ya no tenga actualidad del primero”. Fernando Fernán Gómez.

“Siempre es mejor hacer las noticias que leerlas”. Winston Churchill.

“Como la espada de Damocles, la prensa, suspendida sobre la cabeza de todo aquel que pudiera tramar, en el secreto de su corazón, cualquier proyecto funesto al príncipe o al pueblo: Esa espada cae al primer paso que quiera hacer para cumplirlo”. Honorato Gabriel Riqueti, Mirabeau.

“Los lectores de periódicos no cuentan. No han hecho nunca una revolución. Los lectores de periódicos se equivocan siempre”. Mussolini.

“La actualidad no ocurre, se crea. Si no existiesen periodistas, no habría actualidad. Habría sencillamente hechos”. Cándido.

“Si la prensa no existiera, no habría, absolutamente, que inventarla”. Honoré de Balzac.

“Desarmar la historia y volverla a armar casi todos los días del año”. Henry James.

“Cuando se piensa en las continuas tentaciones a que el periodista se halla expuesto, en el escaso fruto que reporta de su trabajo, en la facilidad que tiene para hacer el mal, en el espíritu envidioso y denigrante con que cada una de sus acciones es considerada y comentada, en la indulgencia de que la sociedad hace uso para con quien, aun cuando sea por tortuosas vías, logra alcanzar la riqueza o el poder, causa maravilla que no estén pervertidos todos los periodistas. De seguro que entre ellos hay perversión, pero no mayor ni más general que en las demás profesiones”. E. Torreli.Viollier.

“En mi juventud nos reuníamos a conversar sobre si el hombre es mortal o no, sobre qué es el tiempo, qué la poesía y la metáfora… Hablábamos de temas no efímeros, que trascendían el momento. Ahora, al cuarto de hora de haber ocurrido un hecho, debe ser reemplazado por otro. Se adquieren noticias no para la memoria sino para el olvido”. Jorge Luis Borges.

“No podemos creer nada de lo que se lee en un periódico. La misma noción de verdad resulta sospechosa cuando está inmersa en ese trasmisor de polución”. Thomas Jefferson.

“Los periódicos hostiles son más temibles que mil bayonetas”. Napoleón Bonaparte.

“Cuando Napoleón huyó de la Isla de Elba y desembarcó en el golfo Juan, el periódico más importante de Francia decía: El bandido corso intenta volver a Francia. Al hallarse el bandido corso a medio camino de París, el mismo periódico escribía: El general Bonaparte continúa su marcha hacia París. Cuando el general Bonaparte se encontraba a una jornada de París, el periódico decía: Napoleón sigue su marcha triunfal. Y al entrar Napoleón a la capital de su perdido imperio, el periódico remataba el proceso de sus informaciones con esta: ¡Su Majestad el Emperador ha entrado en París, siendo entusiastamente recibido por el pueblo!”. Deodoro Roca.

