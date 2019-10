Aflora el caos en Culiacán

Hace cuatro años llegué al aeropuerto de León, Guanajuato, para asistir a una reunión en un lugar situado fuera de la población. El taxista me comentó que no sabía bien qué ruta tomar: “Agarraron a un narco en Guadalajara y los sicarios están armando un relajo tremendo -me comentó-, han estado bloqueando avenidas y quemando camiones; el tráfico está hecho un relajo...”.

“No hay peligro, aseguró, sólo es cuestión de irnos por calles laterales y tener suerte al cruzar una avenida...”. Nos lanzamos con la asesoría de sus compañeros que le iban marcando la ruta. Fue un viaje lento en el que evitó cuidadosamente las principales arterias. A lo lejos se veía alguna humareda causada por un camión que ardía. “Esto no es nada: Dicen que en Guadalajara no se puede salir a la calle”, afirmó.

El grupo que llegó de la Perla Tapatía nos relató las complicaciones que tuvieron para salir de la ciudad desquiciada por las represalias del cártel irritado. Les tomó casi tanto tiempo cruzar la urbe como el de su traslado por carretera hasta León.

El jueves, en Culiacán, el arresto de uno de los hijos del "Chapo" Guzmán provocó una reacción violenta de la organización criminal a la que pertenece. Fue una confrontación entre dos entidades armadas, una que ostenta la violencia legal, y la otra, ilegítima pero poderosa, quizá en esa coyuntura con mayor capacidad de respuesta. En unos minutos lograron la coordinación de distintos grupos de delincuentes que movilizaron vehículos provistos con ametralladoras y equipo de alto poder, y se dedicaron a armar diligentemente una situación de caos en Culiacán. Afloró una violencia que permanecía ahí, soterrada desde hace años, a la espera de una provocación que hiciera necesario mostrar su capacidad de respuesta y de intimidación.

Lo que intentaron fue crear caos y miedo entre la población. Se enfrentaron a las fuerzas de seguridad y demostraron tener más y mejores armas, más elementos para ir a la guerra contra el Gobierno; salieron a las calles camiones con ametralladoras de alto calibre, listas para masacrar policías y aterrorizar transeúntes. Por unas horas patrullaron las calles de la ciudad y tuvieron el atrevimiento, y la capacidad de fuego, para asaltar un penal y liberar a unos 50 de sus correligionarios.

Este episodio no se debe entender aislado y puntual, sino como un proceso que lleva décadas desarrollándose: Al actual Gobierno, que tiene una responsabilidad sin duda, le tocó lidiar con una guerra que lleva varios sexenios preparándose, en la cual algunos de los gobiernos anteriores fueron encubridores o se desentendieron del problema. Calderón los atacó frontalmente, provocó una conflagración mayúscula, y una larga serie de asesinatos y desaparecidos, más una multiplicación de grupos criminales por todo el País: Fue una estrategia voluntariosa pero fallida.

No debemos olvidar que la raíz de esta violencia se encuentra al otro lado de la frontera, donde tienen una altísima demanda de estupefacientes y una política de tolerancia con consumidores y capos locales; aunado a lo anterior, el país vecino se hace cómplice y corresponsable al vender armas a los narcos, incluso misiles de medio alcance como el que derribó un helicóptero en Culiacán hace dos días. Todo lo anterior configura un problema muy complejo, añejo, que tras una fachada de “normalidad” permanece soterrado en prácticamente todo el País. En ocasiones aflora con un ímpetu mayúsculo como el que se está viviendo en Sinaloa.

Esto configura una crisis colosal para el Gobierno actual: La decisión de liberar al detenido fue, dicen, para evitar muertes de civiles y policías, en una tácita admisión de que fueron sorprendidos, o no iban preparados para la respuesta fogosa de la delincuencia.

López Obrador dejó claro que no quiere transitar por la ruta fallida de Calderón: De su estrategia dependerá el crédito de su Gobierno y el futuro de México. Por el bien de todos esperamos que logre adelantos sustanciales.