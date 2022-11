Administración a libros abiertos

Desconocemos cómo descubrir y aprovechar el universo de talentos que conforman nuestras organizaciones.

Hace muchos años me tocó la oportunidad de estar en una conferencia de Jack Stack, autor del libro “El Gran Juego de los Negocios”. Cuando le escuché explicar su propuesta de “Open Book Management” no dejó de sorprenderme. Permítanme ponerles en contexto.

Jack era, a principios de los 80´s, CEO de una planta de International Harvester en Springfield Missouri. La planta estaba en la ruina y la compañía la iba a cerrar cuando este hombre la compró con sus colaboradores con apoyo de créditos bancarios.

Al cabo de unos años no solamente le dieron la vuelta a ese negocio, a través del tiempo su valor ha crecido más de 300 mil veces, y sigue creciendo. Ahora SRC Holdings, la controladora creada por ellos, opera docenas de unidades de negocio incluyendo alianzas con John Deere, Case New Holland y Navistar.

El grupo es 100% propiedad de sus trabajadores, vende cientos de millones de dólares con niveles de rentabilidad extraordinarios en actividades nada sofisticadas, como remanufactura de motores y procesos industriales tradicionales. Hoy este consorcio cuenta con más de 2 mil trabajadores.

Bajo el liderazgo de Stack, sus empleados han aprendido a jugar “El Gran Juego de los Negocios”. Esta es una metodología para enseñar a los colaboradores cómo funciona un negocio de una manera divertida, como jugando.

Su filosofía es una práctica basada en la transparencia de la información financiera abierta a toda la organización. Esto incluye medios de educación financiera disponibles para todos, con muestras sencillas y claras decómo sus resultados impactan las finanzas dela empresa.

Muchos miembros de esta organización no solamente trabajan con empeño, también son capaces de tomar decisiones que permiten alcanzar altos niveles de eficiencia y productividad.

A final de cuentas, esta forma de conducir los negocios no se trata solamente de abrir los estados financieros a los empleados. El enfoque es de responsabilidad por los resultados y por el crecimiento. En pocas palabras, es un método que conduce efectivamente al ejercicio de la Dueñez Compartida

Hace más de 20 años pensé que este método nos podría ayudar a difundir nuestros conceptos y principios de Dueñez, Pero pronto me di cuenta que los empresarios hispanoamericanos no estábamos listos para tal grado de apertura. Es cierto que el motivo de la inseguridad es un factor que no favorece paranada la difusión de esta práctica.

Nunca pensé que me encontraría a un líder empresarial, en esta región del mundo, con la mentalidad dispuesta a establecer este metodología con su gente. Pues ahora la novedad es que un empresario amigo nuestro está implementando “El Gran Juego de los Negocios” en su compañía. Realmente está convencido de que la cultura de su organización evolucionará sustantivamente con este método, y que la gestión del crecimiento de valor será compartida por muchos de sus colaboradores.

No estamos hablando de una especie de espíritu democrático el que le inspira a este amigo. En realidad está convencido que el método efectivamente mejorará los resultados de su negocio y el compromiso de su gente en optimizarlos.

En los cientos de empresas norteamericanas que esta filosofía se ha implantado adecuadamente, los resultados han sido extraordinarios. No es un camino fácil. El aprendizaje de la organización y de sus líderes lleva tiempo y demanda una conducción persistente y comprometida.

Pero esto no atemoriza a quienes han llegado a reconvertir sus empresas, ni a nuestro amigo tampoco. Ahora nosotros participamos en este proyecto con un entusiasmo especial. Estamos convencidos que ayudaremos a transformar a esta compañía y la acompañaremos a dar un brinco de crecimiento fuera de serie.

La “Administración a Libros Abiertos” inició una revolución que contagia cada año a más y más negocios, introduciendo al mundo una nueva manera de manejarlos que genera niveles superiores de rentabilidad y alto compromiso de su personal. Seremos parte de las primeras compañías hispanoamericanas en integrarnos a este movimiento.