AMLO y los yaquis

Pues vino Andrés Manuel López Obrador a Sonora. Fue una visita extraña, que giró alrededor de la etnia Yaqui. Se reunió con siete de los ocho gobernadores y llamó la atención la ausencia de Claudia Pavlovich, lo cual se entiende porque la cortesía y formas políticas no son la marca de la casa en el actual Gobierno federal.

No es correcto ir a un Estado e ignorar al gobernante o sugerirle que no asista a una reunión en la que pretenden tomar decisiones tan trascendentes como la ruta de un gasoducto, el agua que afecta a casi todo el Estado, la creación de ooootra Comisión de Justicia o poner sobre la mesa la posibilidad de una “restitución” de tierras.

Mientras el Presidente estaba en reunión con una parte de la etnia, la otra seguía (y sigue) bloqueando y cobrando en la México 15. Recurriendo a un cliché muy gastado diría que este conflicto es “ancestral” y no se va a arreglar en 37 minutos de plática informal.

Consulté a expertos en el tema y uno decía que era obvia la “jugada” presidencial de querer un acuerdo con los yaquis para obtener beneficio político sin compartirlo con el Gobierno estatal.

La idea era que se luciera resolviendo algo creado ex profeso, pero salió el tiro por la culata porque ese conflicto artificial creado por sus “asesores” se va a revertir.

El tal acuerdo es un refrito de otras “soluciones”, con la integración de una comisión que no tiene atribuciones y mucho menos presupuesto para enfrentar los reclamos de los yaquis.

Si hacemos un poco de historia, los yaquis nunca han aceptado a los gobiernos estatales. En la época de Beltrones existían los conflictos y Carlos Salinas mandó a un personaje de nombre Margarito Montes Parra, quien a su manera sometió a los yaquis, se apoderó de más de 25 mil hectáreas de riego y dispuso de millones de pesos enviados como apoyos desde el Gobierno federal.

Cuando llegó Zedillo, de no muy buenas relaciones con Beltrones, el Gobierno del Estado tuvo control de la etnia, a través de Montes Parra, y se le puso en bandeja de plata al Presidente la ejecución del decreto por más de 537 mil hectáreas. Por eso fue raro que AMLO viniera con el engaño de ejecutar algo que ya estaba hecho desde finales del siglo pasado.

Al secretario de Gobierno, Miguel Pompa, le fue bien porque sabe que cualquier acuerdo hecho por López Obrador se debe revisar en diciembre cuando tomen posesión los nuevos gobernadores. Los que pierden son Javier Lamarque y Patricia Patiño porque hacia ellos voltean los ojos cuando se pregunta quién instrumentó esta rarísima visita.

CAB DESCANSO:

En la carrera…

La que salió ganando sin esperarlo fue Ana Gabriela Guevara. El Presidente aprovechó una pregunta sobre acusaciones en la Conade para salir en su defensa y, no solamente eso, la metió a la carrera por la gubernatura: “Lo están viendo (el tema) en la Secretaría de la Función Pública. Hay que tener en cuenta que ya se acercan las elecciones y se aprovecha para hacer cuestionamientos, muchas veces sin pruebas, sin fundamentos, no se pueden hacer juicios sumarios ni linchamientos políticos. Si se comprueba se va a castigar, pero no hay que culpar antes de que terminen los juicios, no linchar políticamente a nadie. Y lo digo porque vienen las elecciones. Viene lo que se conoce coloquialmente como grilla, politiquería y empiezan a atacarse unos con otros”.

Esperábamos que el Presidente “destapara” a Alfonso Durazo, pero le tocó a Ana Gabriela, a menos que AMLO no sepa (es un decir) que los ataques contra la ex campeona mundial se atribuyen al equipo de su secretario de Seguridad.

CAB DESCANSO:

Y también acá

Pero la grilla no es solamente en las instancias federales. En Sonora ya se desataron y hay de todo. En la semana se notó una campaña fuerte, el llamado “fuego amigo” contra Manuel Bustamante, director del Cecop, aunque ya lo aclaró y salió fortalecido. También le tocó su dosis a Genaro Enríquez, director de la Codeson. Y se va a poner más intenso.

Jorge “Travieso” Arce decidió cambiar de residencia desde Los Mochis a Hermosillo, porque quiere estudiar… justo ahora que las clases serán virtuales. Obviamente se maneja que podría lanzarse por una diputación local con el PRI. También traen en la mira al pitcher Roberto “Cañón” Osuna.