AMLO y la dictadura cubana

¿Por qué el Gobierno de México está apoyando a la dictadura cubana?

Los cubanos acababan de llegar a principios de este mes, y el tuit del canciller mexicano Marcelo Ebrard estaba cargado de entusiasmo:

“Damos la más cordial bienvenida al presidente Miguel Díaz-Canel (y a su comitiva)... ¡Bienvenidos a México!”. Pero el tuit tenía un problema: Díaz-Canel no es un presidente legítimo; es el líder de una brutal dictadura y fue escogido por dedazo. En Cuba no hay democracia ni elecciones multipartidistas desde hace más de 60 años. En ese periodo, a los cubanos les han impuesto tres dictadores: Fidel y Raúl Castro, y ahora Díaz-Canel.

Es increíble que en este 2019 todavía haya gobiernos que se nieguen a calificar públicamente a Cuba como una dictadura. Como si no hubieran sido suficientes las ejecuciones, los prisioneros políticos y el partido único que dirige los destinos de más de 11 millones de cubanos.

El último informe anual de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos denuncia “persistentes restricciones” a los derechos de reunión y a la libertad de expresión en Cuba. Y destaca que “continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes de Cuba, en particular, en perjuicio de personas defensoras de los derechos humanos, líderes sociales y políticos, y periodistas independientes, así como afrodescendientes, mujeres y personas Lgbti”.

Esta es la dictadura que Andrés Manuel López Obrador no quiere criticar.

Una vieja entrevista (del 2017) nos ayuda a entender por qué el nuevo Presidente de México protege a este viejo régimen autoritario. En ese momento Raúl Castro era el tirano en turno.

“¿Ya le podemos llamar dictador a Raúl Castro?”, le pregunté a AMLO.

“Yo no le llamaría así”,

me contestó.

“Señor López Obrador, Cuba es una dictadura desde 1959. (Raúl) fue puesto por dedazo por Fidel en el 2008. Usted se quejó de los dedazos en México. ¿Por qué no quejarse del dedazo en Cuba?”.

“Mira”, me dijo, “esas fobias, yo creo que tú estás en tu papel de

periodista.

“Tienes el derecho a preguntarme todas esas cosas. Yo también tengo el derecho a no engancharme con esos asuntos”.

El argumento de AMLO era que no quería criticar a otros países para que luego ellos “no se metan con nosotros”. Pero esa actitud pasiva antes las violaciones a los derechos humanos en otras naciones es siempre bienvenida por los dictadores.

El cambio, en Cuba, vendrá de los cubanos.

La BBC de Londres acaba de sacar un extraordinario podcast de reportajes sobre la revolución digital en Cuba -escúchenlo; vale la pena.

Cuba es uno de los países más atrasados del hemisferio a nivel cibernético. Y a pesar de que el acceso a Internet en la isla es caro, lento (sólo tienen 3G) y muy censurado, los jóvenes cubanos se las están ingeniando para enterarse de lo que su Gobierno quiere esconder.

Las redes sociales se les están escapando de las manos a la dictadura cubana. Y por ahí puede organizarse el cambio. Tras la reciente muerte de una niña de un año de edad luego de recibir una vacuna en Cuba, las protestas en las redes explotaron. Y eso obligó, en un acto de reconocimiento de una crisis nacional no muy común para un líder cubano, a que Díaz-Canel respondiera en un tuit: “Dolorosa pérdida de bebé Paloma. Condolencias a sus padres... Ofende y lastima la manipulación política de adversarios”. Si el Estado cubano lo controla todo, entonces la muerte de Paloma también es su culpa.

Cuba es el peor ejemplo que puede tener México o cualquier país de América Latina. Y asombra cómo los que defienden los derechos humanos en México, de pronto, guardan un cómplice silencio respecto al régimen de la Habana. Todo cambia. Hasta Cuba. Posdata capturada y liberada. De la increíble captura y liberación del hijo de “El Chapo”, Ovidio Guzmán López, la frase clave fue pronunciada por Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública. Reconoció: “Los funcionarios del gabinete de seguridad decidimos suspender dichas operaciones”. ¿Por qué? El precedente es grave. Se pasarán el resto del sexenio tratando de explicarlo y justificarlo.