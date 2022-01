AMLO sabe que las supuestas víctimas de Salgado y Salmerón no los denunciarán

Para defender a sus dos incondicionales que han sido denunciados formal o informalmente de ser delincuentes sexuales -el senador guerrerense Félix Salgado Macedonio y el historiador Pedro Salmerón-, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, y con razón, que ambos deben ser considerados inocentes mientras no se compruebe su culpabilidad y que las supuestas víctimas deben denunciarlos formalmente ante las autoridades.

Así lo dijo nuevamente el lunes de esta semana al responder una pregunta que le hicieron en su conferencia de prensa sobre el hecho de que la Fiscalía General de Guerrero (FGG) no informe la situación que guarda una denuncia por violación hecha en 2017 contra el senador morenista, Félix Salgado Macedonio: “Yo le diría que todos los afectados, en este caso compañeras mujeres, deben de acudir a presentar denuncia porque ya no hay represalias, no es el tiempo de las administraciones pasadas”.

La reportera insistió sobre el caso de la FGG y el Presidente dijo que “hay que pedirle a la Fiscalía del Estado, a la Fiscalía federal, que informe”, para luego cambiar de tema y echarles la culpa a los conservadores de utilizar las acusaciones contra Salgado y Salmerón “para llevar agua a su molino”.

Andrés Manuel, al insistir en que las mujeres denuncien penalmente a los acosadores, hostigadores, violadores y demás delincuentes sexuales que las han victimizado, peca de ingenuo o desconoce las dimensiones del problema o sabe muy bien que son pocas las mujeres que osan denunciar a estos criminales.

En lo que a las dimensiones del problema se refiere, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Inegi en diciembre de 2021 y difundida el 19 de este mes, señala que durante el segundo semestre de 2021, del total de mujeres de 18 años y más, 20% fue víctima de acoso personal y/o violencia sexual, desde escuchar piropos groseros o de tipo sexual, hasta ser obligadas a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad.

Ese 20% representa a por los menos 9 millones 814 mil 328 mujeres, que es el 20% de las de 18 años o más que hasta el 14 de este mes estaban registradas en el Padrón Electoral del INE.

La inmensa mayoría de ellas no denuncian el delito del que fueron víctimas. De acuerdo con la ENSU de diciembre de 2019, el 99.7% de los delitos de hostigamiento, abuso sexual y violación en México no se denuncian.

Y no se denuncian porque las víctimas no confían en que las autoridades harán algo al respecto y porque las que se atreven a hacerlo son muchas veces revictimizadas por funcionarios públicos insensibles o machistas.

Además, los investigadores en la materia han documentado que la mayoría de las víctimas no denuncian porque se sienten indefensas, traicionadas, estigmatizadas o avergonzadas, o porque se convencen de que nadie les va a creer o que las van a culpar de haber provocado al agresor o porque van a ser discriminadas por sus familias y la sociedad. Muchas víctimas tratan de evitar pensar, recordar o hablar sobre la agresión sexual porque les es emocionalmente dolorosa.

Para AMLO es fácil y conveniente pedirles a las supuestas víctimas de Salgado y Salmerón que los denuncien porque sabe muy bien que, por las razones arriba expuestas, muy pocas, si es que alguna, lo harán.

