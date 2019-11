AMLO negó haber llamado a cuentas a piloto de Aeroméxico por Texcoco

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno haya pedido "llamar a cuentas" al capitán Rafael Bolio Cuevas, piloto de Aeroméxico, luego de que éste le recriminara la cancelación del que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco.

Nuestros mal querientes están diciendo que nosotros le pedimos a la empresa que lo llamara a cuentas, no es cierto, nosotros no hacemos eso, no somos iguales a los de los gobiernos anteriores, no somos autoritarios. Si no, imagínense, no tendríamos autoridad moral y además no tendríamos tiempo", dijo.