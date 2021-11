AMLO en la ONU

A casi cuatro años de su Presidencia, Andrés Manuel López Obrador tomó por segunda vez un avión para viajar al mundo. El primer Presidente de la democracia mexicana que salió de un partido de izquierda ha desairado participar en la Asamblea General de la ONU en el 2019, 2020 y 2021, así como en las reuniones del G20 del 2020 y del 2021 y en la más reciente de la COP26. AMLO ha sido un Presidente sin un interés público por el mundo. En todas esas citas, hemos sido representados por el canciller Marcelo Ebrard, pero este martes el Presidente sí se sentará en la silla de México y no será ante un auditorio semivacío, sino en la icónica sala del Consejo de Seguridad, adornada por un mural de un ave fénix del artista noruego Per Krohg.

México participará por quinta vez en el Consejo de Seguridad y a partir de este martes le tocará la presidencia temporal del mecanismo de toma de decisiones más importante del mundo. A diferencia de la Asamblea General, donde los presidentes acuden cada septiembre a pronunciar un discurso más entre los cientos que hay y a hablar de compromisos que casi nunca se cumplen, en el Consejo de Seguridad se sientan representantes de las 5 potencias nucleares legales del planeta (EU, China, Rusia, Francia y el Reino Unido) con un poder de veto que ha sido inamovible, junto a 10 miembros no permanentes. En esta ocasión México ocupa uno de los asientos reservados para América Latina y el Caribe. Realmente en el Consejo de Seguridad se toman las decisiones más importantes para la seguridad y la paz internacionales. López Obrador estará cumpliendo una cita con la historia para México al asumir la presidencia de ese Consejo, por eso va a Nueva York.

En estos dos años, la ONU ha quedado a deber. La pandemia de Covid-19 sólo ha profundizado la desigualdad global. La nueva carrera entre los países ha sido por el acceso a las vacunas, ventiladores y equipo médico. México tiene una posición bisagra entre el Norte rico y el Sur en desarrollo, bisagra porque somos una de las 20 economías más grandes del mundo, pero también una de las más desiguales. México ha sido líder global en la demanda de acceso a vacunas ante el acaparamiento que durante meses ejercieron los gobiernos de Trump y de Biden bajo el “America First”. Una resolución promovida por México fue aprobada por la Asamblea General para dotar al mundo de vacunas equitativamente y se creó un mecanismo para tal efecto (Covax) pero éste ha sido un enorme fracaso. Mientras que las poblaciones de EU y Europa ya están aplicando una tercera dosis de refuerzo de la vacuna antiCovid, cientos de millones de personas en África, el Caribe y el Sureste asiático ni siquiera han recibido una sola dosis y en América Latina la vacunación ha sido lenta salvo en Chile.

La desigualdad se ha profundizado dramáticamente como consecuencia de la pandemia. Millones de empleos desaparecieron, la economía global empieza a rebotar, pero recuperar lo perdido tomará años. AMLO ha hecho de señalar la desigualdad y combatirla una misión de su vida política. Es un gran foro para hablar sobre cómo la economía global no cierra brechas, cómo hay millones de empleos precarios, cómo el mundo está hecho para el 1% y cómo este modelo no es sostenible. Sin embargo, el Presidente también deberá reconocer que la pobreza no se ha reducido y las brechas de disparidad sólo se han ampliado en México, a pesar de todos los programas sociales de su gobierno. Además, el Presidente hablará sobre corrupción y en este tema tampoco hay mucho que presumir. La narrativa anticorrupción de la 4T es y ha sido insuficiente para lograr la promesa lopezobradorista de acabar con la corrupción, tal y como reveló un reciente informe del World Justice Project que pone a México en un muy mal lugar.

En estos casi 4 años, AMLO no ha querido ejercer un liderazgo regional en el mundo. A pesar de que México sí ha tomado esa posición ante un Brasil inmerso en crisis internas y con un Presidente aún más desinteresado del mundo. Ojalá que el viaje de AMLO en la ONU le despierte la confianza en el multilateralismo y lo involucre mucho más personalmente en los temas que Ebrard y su equipo han inyectado en la política exterior mexicana con buen tino.