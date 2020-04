AMLO, ¿el FDR mexicano?; la 4T, ¿el New Deal mexicano?

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó ayer a Franklin D. Roosevelt como “el mejor Presidente que ha tenido Estados Unidos en toda su historia”.

FDR, como también era y es conocido Roosevelt, gobernó de 1933 a 1945 y a través de su programa de Gobierno, el New Deal (Nuevo Trato), sacó a su país de la peor depresión económica de su historia luego del crack bursátil de octubre de 1929.

Para AMLO, FDR es el mejor y tal vez no es una mera coincidencia el hecho de que ambos son igualmente conocidos por sus nombres que por sus siglas.

Y tampoco es una coincidencia que desde su primera campaña presidencial en 2006, como el candidato del PRD, AMLO basara muchas de sus propuestas en el New Deal.

La relación ideológica-programática de AMLO con FDR fue descrita hace catorce años por el reportero del diario The Washington Post, Manuel Roig-Franzia, en un artículo intitulado Using FDR as model, presidential hopeful out to build New Deal for Mexico (Utilizando a FDR como Modelo, un aspirante presidencial intenta construir un Nuevo Trato para México). que se publicó el 23 de junio de 2006.

El periodista escribió entonces:

“El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, a menudo comparado con los izquierdistas sudamericanos, ha encontrado un modelo en un ícono del Norte: Franklin Delano Roosevelt.

“El equipo de economía de López Obrador ha desarrollado un plan para lo que ellos llaman el ‘Nuevo Trato Mexicano’. Su versión moderna del populismo de la era de la Depresión es un ambicioso programa para crear millones de empleos y detener la migración mediante la realización de grandes proyectos de obras públicas, incluida una red ferroviaria, grandes desarrollos de viviendas, puertos y replantación de madera.

“‘Roosevelt no resolvió todos los problemas de Estados Unidos, pero le dio a la sociedad estadounidense la sensación de que estaban en el camino correcto’, dijo en una entrevista Manuel Camacho Solís, uno de los principales asesores de López Obrador. (Hasta su muerte en 2015, Camacho fue, por si ya lo olvidaron, el mentor político del hoy secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard).

Tal como ocurre con la 4T lopezobradorista, los grandes opositores del New Deal fueron los ricos y directivos de las grandes empresas y de su movimiento opositor nació el actual conservadurismo que con Ronald Reagan en la presidencia de EU impulsó el neoliberalismo en su país y el mundo a partir de 1981.

El New Deal transformó a EU, puso a millones a trabajar en obras públicas, reordenó a la banca, salvó al capitalismo y le dio nueva confianza al pueblo, pero no pudo reducir el desempleo a niveles menores del 10%. Fue la entrada del país a la Segunda Guerra Mundial lo que le dio el impulso final a la economía.

¿Qué tanto éxito tendrán los programas de la 4T de AMLO inspirados en los del New Deal de FDR? Lo ignoro, pero hasta ahora dejan mucho que desear. En 1934, el segundo año de la presidencia de FDR, la economía creció 10.8%; en 2020, el segundo año de la gestión de AMLO, el PIB puede caer un mínimo de 4.0%. Claro que las circunstancias son distintas, pero hasta ahora nada indica que la 4T sea capaz de generar el crecimiento económico deseado.

El artículo de Roig-Franzia está en https://tinyurl.com/v2j55u2