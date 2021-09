A mitad del camino

Con el título de esta Vía Libre no me refiero al último libro de López Obrador sino a su informe de Gobierno. En efecto, el día de ayer, por mandato constitucional, el Presidente envió al Congreso su Tercer Informe de Gobierno. Por la mañana, en un ambiente diferente al habitual, leyó un texto donde plasmó los principales logros obtenidos a la mitad de su gestión. Como en todo, el balance puede considerarse favorable o no dependiendo del lado en que nos ubiquemos en la geometría política.

Los detractores, mayoritariamente reunidos en torno a la Coalición Va por México, que participó en el pasado proceso electoral, dirán que la gestión del tabasqueño ha sido la peor en la historia nacional; destacarán el derrumbe de la economía y el incremento en el número de pobres durante los tres primeros años de Gobierno; enfatizarán la pérdida de puestos de trabajo y por supuesto harán hincapié en la desaparición de las pequeñas empresas que no pudieron sortear la debacle económica del año pasado.

Dirán que eso es producto de la incapacidad del Presidente y de su equipo económico que no supo diseñar y aplicar medidas para paliarlos efectos de la crisis. Su crítica seguramente incluirá los lamentables fallecimientos derivados de la pandemia y argumentarán que la estrategia sanitaria fue ineficiente y factor determinante para que el número de contagios y muertes alcanzaran las cifras por todos conocidas. Están en lo suyo, aunque habría que señalar que siempre es bueno contextualizar y considerar para el análisis y la crítica que las cifras negativas se registraron también, con mayor o menor gravedad, en el resto del mundo: La naturaleza de la pandemia sorprendió a todos y dejó una economía global sumamente lastimada.

Para los simpatizantes del mandatario, su informe confirma el esfuerzo dirigido a administrar la inestabilidad económica provocada por la contingencia sanitaria; dirán que es un trabajo que ha sido reconocido por varias agencias calificadoras y bancos comerciales que consideran impecable el manejo de la política monetaria en México y agregan que el control del gasto derivado de una política de austeridad, ha generado condiciones para que varios indicadores macroeconómicos luzcan muy bien. Ahí están por ejemplo la evolución de la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés, el flujo de inversiones foráneas y el manejo de la deuda.

La austeridad, la efectiva recaudación entre los grandes contribuyentes y el combate a la corrupción, han dado también buenos resultados al permitir ahorros para invertir en grandes obras de infraestructura como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el proyecto interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Esos ahorros y el pago de impuestos de contribuyentes que antes los eludían, han servido para financiar la estrategia de apoyos sociales a millones de mexicanos a través de los programas del bienestar, entre los que destacan la pensión de adultos mayores, la becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendoel Futuro y Sembrando Vidas.

De acuerdo con lo expuesto por el presidente, prácticamente han sido cumplidos los 100 compromisos que adquirió el primero de diciembre de 2018. Esa congruencia y consistencia es lo que explica que mantenga el apoyo ciudadano, mismo que fue ratificado en el pasado proceso electoral y también en las últimas encuestas. Por ejemplo, la más reciente evaluación trimestral hecha por la casa De Las Heras, indica que el 67% de los mexicanos aprueba el desempeño de AMLO, frente aun 24% que lo desaprueba. El dato contrasta con la aceptación que tenía para el mismo periodo Peña Nieto, pero sobre todo con la que hoy exhibe el mandatario estadounidense cuyo porcentaje de aprobación es menor respecto a la proporción de quienes lo desaprueban.

Seguramente estos datos retuercen de coraje a muchos críticos del Presidente, pero la realidad es terca y el apoyo a López Obrador en lugar de bajar crece como la espuma.

Alvaro Bracamonte Sierra. Doctor en Economía.