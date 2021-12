El nuevo año se encuentra a la vuelta de la esquina y ya se asoman acontecimientos políticos que habrán de acaparar nuestra atención.

Enumero sólo cuatro que en ese orden recibirán los reflectores por lo que en ellos se juega para el futuro del país. En primer lugar, la resolución que tenga el problema del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) y su repercusión para el resto del Sistema CONACYT.

En segundo lugar, la revocación de mandato programada para el 10 de abril y que se encuentra en litigio. En tercer lugar, las elecciones en seis entidades que tendrán lugar el 5 de junio, preámbulo a las elecciones federales de 2024. Y, por último, la disputa por la sucesión presidencial tanto al interior de Morena como entre las fuerzas opositoras. El CIDE se encuentra tomado por un grupo de estudiantes y profesores desde hace varias semanas. Desde luego, la temporada navideña bajó la intensidad de la atención recibida sobre todo por los medios de comunicación tradicionales.

Nunca un conflicto en un centro CONACYT había recibido tanta difusión. Eso llamó la atención de inmediato. En dichos centros la normatividad no incluye la participación estudiantil en la designación de titulares. Si acaso, era de manera indirecta pues como excepción alguno de los centros públicos de investigación contempla una representación de los estudiantes como observadores en su Junta de Gobierno. El director del CIDE, Sergio López Ayllón, presentó su renuncia a finales de julio y eso obligó a llevar a cabo el proceso de sustitución. Como pocos saben, el CIDE es una entidad del sector paraestatal del gobierno federal. Se rige por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley General de Ciencia y Tecnología y el Estatuto General. En los tres ordenamientos se reproduce el procedimiento de designación de titulares de todos los centros CONACYT. El artículo 30 establece que la designación le corresponde al director(a) general del CONACYT de entre los candidatos que hayan decidido participar. La designación “será presentada al Consejo Directivo para su formalización”.

Eso fue lo que sucedió con el nombramiento del nuevo director el Dr. José Antonio Romero Tellaeche. Los estudiantes rebeldes y algunos académicos han sostenido que por no cumplirse las demandas (autonomía del CIDE y destitución del nuevo director) la directora de CONACYT, la Dra. María Elena Álvarez-Bullya Roces, ha sido calificada como autoritaria y el presidente Andrés Manuel López Obrador como émulo de Gustavo Díaz Ordaz. Será muy importante para el futuro de los centros CONACYT la forma en como se solucione el conflicto. Me queda claro que no será por la vía de la represión, como antes se “resolvían” este tipo de problemas. Tampoco será otorgar autonomía al CIDE, pues ello no le corresponde a CONACYT, sino a Presidencia de la República.

Menos aceptar la destitución de un director designado conforme a la ley. Los estudiantes rebeldes demandan además que sea elegido por ellos y los profesores, lo cual no ocurre ni siquiera en las universidades autónomas. Lo que está en juego es la defensa de los privilegios de que gozó una camarilla en la institución y los cambios que la educación pública requiere nuestro país. En el tema de la revocación de mandato, el conflicto entre el consejo general del INE y el presidente ha escalado.

Considero que al final, el ejercicio tendrá lugar en el mes de abril. Tenemos que tomar previsiones y en el futuro, así como la consulta popular, la consulta de revocación de mandato deberá tener lugar de manera concurrente con las elecciones federales.

En especial, esta última deberá llevarse a cabo en la jornada de las elecciones intermedias. Ese era el espíritu original al que la oposición se negó. Así se llevan a cabo las consultas en todas las democracias consolidadas. Los otros dos temas: elecciones de 2022 y lucha por las candidaturas presidenciales, los abordaré en mi siguiente artículo. Feliz año nuevo. *- El autor es investigador de El Colegio de la Frontera Norte.