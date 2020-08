A 50 años del último álbum de los Beatles

El 8 de mayo de 1970, salió a la luz el último álbum de Los Beatles, titulado: “Let it Be”. Esta banda inglesa de rock activa durante los años sesenta que la crítica la aclamó como una de las más creativas en la historia de la música popular (“Pop”) estuvo constituida desde 1962 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star.

En una primera época heredaron los ritmos del rock and roll de los años cincuenta: Elvis Presley, Chuck Berry, Fats Domino, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Roy Orbison, etc.

El productor musical, George Martin, ejerció una poderosa influencia sobre las composiciones de este grupo. En muchas ocasiones, los cuatro Beatles comentaron que no deseaban realizar tantas giras o conciertos por los cinco continentes sino encerrarse en un estudio “porque querían realmente mejorar su producción en sus álbumes”... George Martin era un amplio conocedor de la música clásica y esos cuatro jóvenes músicos aceptaron de buena gana las sugerencias de Martin.

Por ejemplo, desde su primer éxito “Love Me Do” a “Eleanor Rigby” a “Aday in the life” hay un notable salto en música, letra, coros y acompañamiento.

Aquel para de álbumes iniciales “Know the Beatles (I y II)” a “El Club de Corazones Solitarios” “o “Abbey Road” la evolución del grupo muestra una gran madurez, al punto que muchos otros grupos los imitaron. Este grupo de Liverpool incursionó en la música sicodélica o con influencia hindú.

Podríamos afirmar que cada álbum que ellos publicaban era para estudiar su música y su letra. En un principio, “era sólo rock and roll” para bailar y pasar un buen rato en las reuniones sociales. Pero pronto evolucionan hasta que sus admiradores y críticos se sentaban a escuchar con gran atención su música y su letra. Por ejemplo, en el álbum “El Club de Corazones Solitarios” tuvieron el acierto de incluir las letras de las canciones en el reverso de la portada. Y eso contribuyó a que Los Beatles fueran más reconocidos y admirados porque estaban utilizando sus melodías para transmitir importantes mensajes a sus seguidores. Algunas melodías que dejaron huella son: “Déjalo ser”, “Revolución”, “Hey, Jude”, “Yesterday”.

Realmente es asombroso el número de canciones que grabaron. Se calcula que salieron a la venta 211 melodías y el total de álbumes que editaron fueron: 17. Todos estos datos son relativos porque ellos grabaron canciones desde fines de los cincuenta en Alemania y, después de 1970, publicaron varias antologías.

En lo personal me sigue llamando la atención que a algunos jóvenes les gusten los Beatles. Un día me subí a un taxi en la Ciudad de México y le pregunté al conductor que desde cuando admiraba a los Beatles y me contestó: “Desde que era chavo” -me contestó con agrado-. “Ya me casé y soy abuelo. Esta música les gusta también a mis hijos y a mis nietos. Es más, acabamos de asistir al concierto que Paul McCartney dio en el Zócalo”.

¡El mismo Paul, a sus 78 años, sigue dando conciertos en muchos países con una asombrosa vitalidad, energía y no parece haber envejecido! ¿Beatles Forever?