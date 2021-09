9/11/2001: Algo de lo que viví y recuerdo

Parece que sucedió ayer, pero ya pasaron 20 años desde que me tocó narrar a través de los micrófonos de Radio Fórmula lo que sucedía en la mañana del martes 11 de septiembre de 2001.

En aquel entonces se transmitía mi programa a través de las frecuencias 104.1 FM y 1500 AM, de lunes a viernes, de 6:00 a 10:00 de la mañana.

Ese día me acompañaban en la cabina el entonces director general de El Economista, el inolvidable Luis Enrique Mercado, quien hace algunos meses perdió la batalla ante el Covid-19, el analista económico Antonio Castro Quiroz y el periodista financiero Víctor Sánchez Baños.

El programa empezó y los cuatro comentábamos las noticias de ese día sin imaginar que en unos minutos cambiaría la historia.

Aproximadamente a las 7:50 horas (Centro) un asistente me dio una nota que me enviaba Francine Sarrapy, la productora del programa, que decía: “Un avión se estrelló contra el WTC”.

Interrumpí la conversación que sosteníamos y leí al aire el contenido de la nota. Creyendo que se trataba del WTC de la Ciudad de México ubicado sobre la Avenida de los Insurgentes Sur, expliqué que no teníamos más información al respecto y especulamos que probablemente se trataba de un avión que por algún motivo u otro no supo librar la torre de 50 pisos que quedaba a unos cientos de metros de distancia de la ruta de aproximación aérea hacia el Aeropuerto Internacional de la CDMX.

Mientras conversábamos buscábamos más información en nuestras laptops y en la televisión que teníamos en el estudio.

En eso andábamos cuando Francine me dijo que era el WTC de la ciudad de Nueva York. No eran aún las 8:00 horas e informé que no era el WTC de la CDMX, sino el de Nueva York.

En ese momento no sabíamos qué estaba pasando. En la TV sintonizamos CNN y en la pantalla pudimos ver el humo que salía de la Torre Norte del WTC y repeticiones del momento en que el vuelo AA11 se estrelló a las 7:46 horas, las 8:46 en Nueva York.

Durante los siguientes minutos Luis Enrique, Toño, Víctor y yo nos limitamos a informar lo que hasta ese momento se sabía del asunto y especulamos que probablemente se trataba de un accidente en vista de que no imaginábamos que pudiera tratarse de un ataque terrorista.

Exactamente a las 8:30, Víctor exclamó: “¡Se acaba de estrellar otro avión!”.

Justo en ese momento yo estaba viendo la pantalla de mi PC y no la de la TV y por eso, al escucharlo, le pregunté si estaba seguro de ello, que si no se trataba del avionazo contra la Torre Norte visto desde otro ángulo. “¡No, es otro avión!”, respondió. Y tenía razón, él vio cuando el vuelo UA175 chocó contra la Torre Sur del WTC.

Al ver que eran dos los aviones que se estrellaron contra el WTC, no nos quedó más que aceptar que era muy probable que fuera un ataque terrorista, lo cual se confirmó minutos después, a las 8:38, cuando se informó que un tercer vuelo, el AA77, se había estrellado contra el Pentágono, sede del Departamento de la Defensa, en Arlington (Virginia).

Ese día mis compañeros y yo estuvimos informando y comentando hasta las 15:00 horas sobre lo que ocurría en EU.

Al concluir el programa sabíamos que los eventos de ese día iban a cambiar la historia y transformar nuestras vidas y las de miles de millones.

Nunca imaginamos qué tanto y de qué tantas maneras.

